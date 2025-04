Estudiantes x Universidad de Chile, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Estudiantes x Universidad de Chile acontece Hoje (08) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Estudiantes x Universidad de Chile: onde assistir, horário e prováveis escalações da rodada 2 da Libertadores 2025

Pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2025, Estudiantes e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira, 8 de abril, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. O confronto promete intensidade e importância decisiva na briga pela liderança da chave, que ainda conta com Botafogo e Carabobo.

Estudiantes busca confirmar favoritismo em casa

Após uma estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Carabobo fora de casa, o Estudiantes tenta manter os 100% de aproveitamento e se consolidar como líder do grupo. Jogando diante de sua torcida, a equipe argentina aposta no entrosamento do elenco e na solidez defensiva que tem sido marca registrada nas últimas temporadas.

O técnico Eduardo Domínguez deve repetir a base que entrou em campo na Venezuela, com destaque para o zagueiro Zaid Romero e o meia Rollheiser, peça fundamental na criação de jogadas. A expectativa é de um Estudiantes ofensivo, buscando o controle do jogo desde o apito inicial.

Universidad de Chile quer surpreender fora de casa

Do outro lado, a Universidad de Chile chega embalada pela vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 na estreia. O resultado conquistado no Chile deu moral ao elenco comandado por Gustavo Álvarez, que agora tentará arrancar pontos preciosos fora de casa.

Mesmo reconhecendo a força do Estudiantes, o time chileno aposta em um jogo reativo, com linhas compactas e saídas rápidas pelos lados do campo. O volante Emmanuel Ojeda e o atacante Luciano Pons são os principais nomes do time visitante.

Prováveis escalações

Estudiantes: Mansilla; Godoy, Romero, Lollo e Benedetti; Ascacíbar, Sosa e Rollheiser; Carrillo, Correa e Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Universidad de Chile: Campos; Tapia, Saldivia, Nery Domínguez e Morales; Poblete, Ojeda e Mateos; Guerrero, Pons e Palacios. Técnico: Gustavo Álvarez.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+, com início às 19h (horário de Brasília).

Arbitragem

O árbitro da partida será Wilmar Roldán, da Colômbia, um dos mais experientes do continente. Ele será auxiliado por seus compatriotas Alexander Guzmán e Dionisio Ruiz.

Com ambas as equipes vindo de vitória na estreia, o duelo em La Plata é decisivo para a liderança do Grupo A. Estudiantes busca impor sua força como mandante, enquanto a Universidad de Chile sonha com mais uma atuação histórica para surpreender e seguir firme na busca pela classificação às oitavas.

