Em três meses, atendimento do INSS nas Casas do Cidadão Zeladoria de Sorocaba passa do terceiro para o segundo lugar do Estado de São Paulo

Em apenas três meses, o atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizado nas oito unidades da Casa do Cidadão Zeladoria, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), passou do terceiro para o segundo lugar no ranking da Superintendência Sudeste I do INSS, no âmbito estadual, em número de requerimentos feitos, sendo o primeiro do interior paulista.

Atualmente, são protocolados 125 requerimentos, por mês, das duas agências do INSS de Sorocaba, nas unidades da Casa do Cidadão Zeladoria (Brigadeiro Tobias, Itavuvu, Ipanema, Ipiranga, Pátio Cianê Shopping, Éden, Paço Municipal e Nogueira Padilha), ajudando a descentralizar os atendimentos para todas as regiões da cidade. As unidades com maior número de atendimentos do INSS são Ipiranga, Nogueira Padilha e Pátio Cianê Shopping.

O serviço do INSS funciona desde 19 de junho de 2024 nas unidades da cidade, mediante agendamento prévio pelo link: http://casacidadao.pro-sorocaba.com/ ou, ainda, pelo aplicativo Casa do Cidadão (que pode ser baixado gratuitamente pelo celular).

Os atendimentos disponíveis envolvem requerimento de benefícios e serviços, tais como, Aposentadoria por idade urbana, Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, Aposentadoria por tempo de contribuição urbana, Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, Benefício de Prestação Continuada (BPC) da pessoa com deficiência, Benefício de Prestação Continuada (BPC) idoso, Pensão por morte urbana, Auxílio-reclusão urbano e Salário Maternidade urbano.

Também é possível solicitar serviços de manutenção, como alteração da forma e local de pagamento, atualização do procurador e representante legal, Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por morte, pagamento de valor não recebido até a data do óbito do beneficiário, renovação de Declaração de Cárcere/Reclusão, solicitação de Desistência/Encerramento/Renúncia de Benefício e solicitação de Emissão de Pagamento não recebido.

Mais informações sobre as Casas do Cidadão Zeladoria podem ser obtidas diretamente no site da Secretaria da Fazenda: https://fazenda.sorocaba.sp.gov.br/casadocidadao/.