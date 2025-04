em março foram abertas 1.201 novas empresas em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) contabiliza o registro de 1.201 empresas no mês de março, maior número para o mês desde o início da série histórica, há 25 anos. Nos três primeiros meses do ano os registros de empresas têm superado a casa do milhar, fato também inédito. Em janeiro foram 1.298, em fevereiro 1.251 e com as 1.201 de março, já totalizam 3.750 novas empresas abertas só em 2025 no Estado.

O movimento é crescente desde 2017, com recordes anuais sucessivos. Em 2023, pela primeira vez, a Jucems registrou mais de 10 mil empresas em um ano (10.117), número que foi superado no ano seguinte (11.164) e tende a ser novamente suplantado nesse ano, já que os totais mensais estão ficando acima de 1 mil novas firmas.

Para o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, a expectativa é de melhora. “A perspectiva de crescimento se mantém. A Junta Comercial se compromete a cada vez mais investir em inovações tecnológicas, neste ano estamos ainda procurando partir para a inteligência artificial de forma a simplificar a vida do empresário”, afirmou.

O setor de Serviços reúne o maior número de registros: 911, seguido do Comércio com 252 e da Indústria com 38. Entre os subsetores que mais se destacaram estão: Serviços combinados de Escritório e Apoio Administrativo (58 novas empresas); Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo (58); Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas (50), Holdings de Instituições Não-Financeiras (37); Cultivo de Soja (28), Atividade Odontológica (26), Transporte Rodoviário de Cargas (23); Restaurantes e Similares (21); Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial (20).

Na distribuição regional, Campo Grande lidera a abertura de empresas em março com 463, seguido de Dourados (133), Chapadão do Sul (123), Três Lagoas (62), Naviraí (32), Ponta Porã (23), Nova Andradina (22), Maracaju (20), Sidrolândia (18), Corumbá (15), Coxim (14), Inocência (13), São Gabriel (12) e Amambai (10).

João Prestes, Comunicação Semadesc