Condutores de motolância de Sorocaba participam de encontro formativo – Agência de Notícias

Fotos: Maria Eduarda Nalesso (Secom/Sorocaba)

A Coordenadoria de Educação em Saúde, em parceria com a Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Sorocaba (Samu), realizou, na manhã desta segunda-feira (7), no Salão de Vidro do Paço Municipal, uma formação para os condutores de motolância que atuam no município.

O treinamento foi conduzido pelo Grupamento de Motociclistas de Atendimento de Urgências (GMAU), que abordou exemplos de situações práticas, cotidianas, situações de emergência e legislações.

A ação é intitulada Curso de Formação Profissional, Motociclista Sorocaba – Samu 2025 é a 36⁰ edição do GMAU-SP. O encontro abre uma série de treinamentos que vai ocorrer de 7 a 11 de abril, das 8h as 17h no Aeroporto de Sorocaba.