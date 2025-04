Coaves Kids teve encontro especial no Jardim Botânico de Sorocaba para celebrar o Dia dos Povos Indígenas – Agência de Notícias

Fotos: Sema

Um grupo de cerca de 15 crianças participou, na manhã do último sábado (5), do encontro especial e gratuito do Coaves Kids (Clube Infantojuvenil de Observadores de Aves), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, para celebrar o Dia dos Povos Indígenas (19 de abril).

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Clube de Observadores de Aves (Coaves), é voltada a crianças de seis anos ou mais e adolescentes, acompanhados de seus pais e familiares.

O intuito foi de proporcionar uma experiência educativa e divertida a eles, incentivando a conexão com a natureza e refletindo sobre a nossa interação com as florestas da cidade e como podemos protegê-las, a fim de proporcionar mais qualidade de vida para a população, além de contribuir com a oferta de abrigo e alimento para a avifauna local.

Na ocasião, eles conheceram a história e a trajetória dos irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Villas-Bôas, grandes sertanistas e indigenistas brasileiros, que tiveram um papel fundamental na valorização dos povos indígenas e na criação do primeiro território indígena demarcado no Brasil: o Território Indígena do Xingu. Essa área abriga cerca de 16 povos indígenas, incluindo os Kuikuro, uma das maiores populações do Alto Xingu.

As crianças e adolescentes também visitaram uma exposição com peças de artesanato e utensílios do povo Kuikuro, proporcionando um mergulho na cultura indígena e incentivando reflexões sobre as diferenças culturais e sobre o que podemos aprender com esses povos, cujo modo de vida respeita a natureza e contribui para a conservação da biodiversidade.

Lá, os educadores da Sema também falaram sobre as diferentes etnias que habitam cada continente e os adornos utilizados, sempre confeccionados com elementos da natureza. Para trabalhar de forma lúdica a questão, o grupo participou de uma oficina de tinta natural e, em seguida, fez uma pintura, vivenciando uma experiência indígena.

Por fim, durante a atividade educativa, eles também conheceram o recém-inaugurado Jardim das Suculentas do Jardim Botânico de Sorocaba, que possui uma coleção com aproximadamente 1 mil exemplares de cerca 320 espécies de plantas dos grupos das suculentas e cactáceas, incluindo as ameaçadas de extinção.

Mais informações sobre o Coaves Kids podem ser obtidas junto à Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal pelo e-mail: [email protected].