Chuva em Ubatuba altera cronograma de Escolas Municipais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Educação de Ubatuba informa que algumas unidade da Rede Municipal de Ensino terão alterações no cronograma de aulas em consequência das fortes chuvas no município desde sexta-feira, 4.

As aulas estarão suspensas nesta segunda-feira, 7, na EM José Belarmino Sobrinho, no Puruba, na EM José Simeão de Souza, no Taquaral e na EM Manoel Inocêncio Alves dos Santos, no Ubatumirim.

A direção da EM José Belarmino Sobrinho explicou que o transbordamento de rios e a interdição de estradas da região Norte da cidade impossibilitaram o deslocamento de grande parte dos professores e alunos. A medida visa garantir a segurança de todos. O funcionamento administrativo da escola está mantido, assim como o expediente da Equipe Gestora e demais funcionários. Devido à dificuldade de acesso, a EM Manoel Inocêncio também suspenderá as aulas.

Já na EM José Simeão de Souza, a suspensão se dará em decorrência do alojamento de famílias durante as fortes chuvas. A unidade precisa ser reorganizada e limpa para o retorno dos alunos.

“Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos que a segurança e o bem-estar da comunidade escolar são prioridade na nossa administração. É importante reforçar, ainda, que nossos alunos não terão prejuízos pedagógicos, pois as unidades vão garantir a adaptação dos conteúdos previstos para essa data”, afirmou o secretário de Educação, Josué Gulli.

A previsão de retorno das aulas nessas unidades é terça-feira, 8.