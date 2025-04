Castramóvel vai até São Francisco Xavier neste domingo

Lucas Brito





A unidade itinerante para castração e microchipagem de cães e gatos da Prefeitura de São José dos Campos, o Castramóvel, irá atender os tutores do distrito de São Francisco Xavier, região norte da cidade, neste domingo (13).

Os procedimentos são gratuitos e serão realizados na Emefi Mercedes Rachid Edwards (Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19251 – Centro), das 8h às 18h.

Os interessados podem se inscrever nesta sexta-feira (11) e sábado (12), das 9h às 12h, no Ponto Rural do distrito, localizado na Rua XV de Novembro, 900.

Para o cadastro, é necessário ser morador de São José dos Campos, ter mais de 18 anos e apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. O atendimento será conforme o número de senhas, que serão distribuídas até o esgotamento das mesmas.

Ao todo, serão disponibilizadas 250 vagas, sendo 80 vagas para felinos, 150 para cachorros com até 20 quilos e mais 20 para os cães acima deste peso (machos e fêmeas).

Critérios

• Os animais não podem ser usados para fins comerciais ou em competições;

• Todos devem estar em boas condições de saúde, não podem estar obesos, caquéticos nem apresentar doenças, desgaste físico ou anemia;

• Fêmeas não devem estar no cio, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia;

• Animais braquicefálicos não serão castrados;

• Poderão ser castrados cães até 20 quilos, de 6 meses a 8 anos, e gatos de 4 meses a 8 anos.

Observações

• Poderão ser castrados até quatro animais por CPF;

• Não será permitida a entrada de acompanhantes nem de pessoas com menos de 18 anos;

• Tutores que não comparecerem no dia da cirurgia com os respectivos animais não poderão fazer novas inscrições por 120 dias;

• ONGs, protetores independentes e pontuais, previamente cadastrados, poderão inscrever quatro animais por CPF do tutor de todas as regiões (o mesmo vale para cães mantidos com supervisão da proteção animal).

Meu Pet Feliz

A ampliação do atendimento do Castramóvel em todas as regiões é mais um compromisso do Plano de Gestão 2025-2028.

Desde 2018, foram realizadas 31.404 castrações de cães e gatos, sendo 9.087 com apoio do Castramóvel.

Além da cirurgia, é feita a microchipagem para identificação dos animais, minimizando abandonos, maus tratos e furtos. Já são 37.002 animais microchipados nas castrações e nos procedimentos específicos realizados no CCZ.



