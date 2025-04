Casa do Idoso Centro tem roda de conversa sobre autismo

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos realizou na manhã desta terça-feira (8), na Casa do Idoso Centro, uma atividade especial de conscientização e sensibilização sobre a importância da inclusão e do respeito à pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Durante a palestra e a roda de conversa, foram abordados os direitos das pessoas com deficiência, com destaque para a Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), uma conquista importante implementada na cidade em 2021.

Foi mais uma ação da campanha “Lugar de Autista é em Todo Lugar”, que teve início na última quarta-feira (2) e será reforçada ao longo deste mês com rodas de conversa, palestras e distribuição de materiais informativos à população em equipamentos públicos como Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social).

A mobilização também está sendo realizada em locais de grande concentração de pessoas, como o calçadão da rua 7 de Setembro, parques, praças e shoppings, entre outros.

O trabalho será intensificado neste mês, mas a campanha é permanente e terá continuidade ao longo do ano.

A Carteira do Autista foi destacada como avanço importante e inclusivo | Foto: PMSJC

Compreensão e amor

A palestra e a roda de conversa desta terça (8) na Casa do Idoso Centro emocionaram os frequentadores, que destacaram a importância da campanha para ampliar as informações sobre o tema.

A aposentada Divina Aparecida Oliveira, de 68 anos, compartilhou a trajetória vivida pelo neto, que enfrentou o julgamento e a falta de compreensão por parte de outras pessoas por ser autista.

“A Prefeitura deve fazer ainda mais ações para que todos fiquem sabendo o que é o autismo, porque existem fases diferentes da deficiência que as pessoas não compreendem”, disse Divina.

“As crianças e adultos que têm autismo precisam muito de carinho, de respeito e, principalmente, de amor”, completou.

O banner e o laço estarão presentes em todas as ações | Foto: PMSJC

Inclusão

A campanha inclusiva “Lugar de Autista é em Todo Lugar” é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O objetivo é ampliar as informações, principalmente para os munícipes que não conhecem o TEA para proporcionar um mundo melhor com os autistas e para eles.

Em outra frente de atuação, haverá capacitações de servidores de diversas secretarias municipais e de conselheiros tutelares.

As ações desenvolvidas pela Assessoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência são constantes e realizadas ao longo de todo o ano, tratando de todos os tipos de deficiências.

Rede integrada

A Prefeitura tem intensificado cada vez mais as iniciativas para melhorar a vida dos autistas e de seus familiares.

A cidade possui uma ampla e integrada rede de proteção e prestação de serviços para as pessoas com deficiência, desenvolvida e realizada pela Administração municipal. O planejamento e a execução dessas políticas públicas visam garantir autonomia, sociabilidade, proteção e respeito para essa população.

Em 2019 foi criada a RIA (Rede de Inclusão ao Autista), com o intuito de identificar, monitorar e incluir cada munícipe com diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) nos serviços públicos, conforme a necessidade de cada um.

A RIA oferece assistência mais ampla, por meio de um sistema de informação unificado que possibilita acompanhar o histórico de atividades e a inclusão desses cidadãos em diversos serviços municipais.

O serviço integrado permite o acompanhamento e monitoramento para inclusão social e no mercado de trabalho, ressocialização, promoção de saúde, apoio psicossocial e reabilitação. O objetivo é também proporcionar apoio integral às famílias, por meio de palestras e seminários.

O acesso ao RIA pode ser feito pelos serviços disponíveis nas secretarias de Apoio Social ao Cidadão, Saúde, Educação e Cidadania, Esporte e Qualidade de Vida, e Mobilidade Urbana, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e nas entidades parceiras.

Constantemente, a Prefeitura realiza capacitação dos profissionais envolvidos na rede, como professores, terapeutas ocupacionais, médicos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas e psicólogos, para que possam atender e acolher da melhor forma possível crianças, adultos e respectivos familiares.

Carteira de Identificação

Outro avanço significativo foi obtido em 2021 com o início da distribuição da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA). O documento é mais uma ferramenta de inclusão social para facilitar a identificação desses indivíduos.

A carteira pode ser solicitada por meio de um cadastro digital no PrefBook, disponível no site da Prefeitura ou nas lojas de aplicativos dos celulares. Também é possível obter a versão impressa, que é entregue às famílias nas residências.

Já foram feitas cerca de 2.300 carteirinhas.

Autismo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 2 milhões de pessoas no Brasil têm TEA (Transtorno do Espectro Autista). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também estima esse número.

É um distúrbio de desenvolvimento e o diagnóstico é clínico. Pelo Manual de Transtornos Mentais (DSM-5), o TEA é classificado como leve, moderado e grave.

Entre os sintomas, estão os déficits persistentes em comunicação e interação social, padrões repetitivos e interesses restritos de comportamento e atividades, que limitam a funcionalidade social e emocional.



