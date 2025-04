Bibliotecas municipais têm programação especial em abril

Posted on

Aluno do IFSP assume direção de ônibus escolar e salva colegas O veículo ficou desgovernado após o motorista sofrer um mal súbito enquanto dirigia Compartilhar WhatsApp Tweetar Kaio durante manifestação em prol da Educação Kaio Eduardo Ferreira, 17 anos, aluno do 3º ano do curso Técnico em Automação Industrial do Câmpus […]