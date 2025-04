ASSISTIR Bragantino x Fluminense AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Bragantino x Fluminense Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Braga, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Bragantino x Fluminense U20: Onde Assistir ao Vivo, Horário e Tudo Sobre o Jogo do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira, 09 de abril de 2025, o Red Bull Bragantino Sub-20 recebe o Fluminense Sub-20, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, prometendo um duelo equilibrado entre duas equipes tradicionais da base nacional. A partida será realizada às 15h (horário de Brasília), com mando do Massa Bruta.

Onde assistir Bragantino U20 x Fluminense U20 ao vivo?

A partida será transmitida por streaming em plataformas de casas de apostas que oferecem serviço de live stream, como bet365, EstrelaBet e Superbet, desde que o usuário tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, o Flashscore oferece a opção de livescore em tempo real, com atualizações minuto a minuto e estatísticas completas da partida.

Como chegam as equipes?

O Bragantino U20 vive um bom momento no campeonato. Em seus últimos cinco jogos, conquistou duas vitórias e dois empates, com destaque para a goleada sobre o Athletico-PR U20 por 4 a 0. A equipe comandada por um sistema ofensivo rápido aposta na regularidade em casa para somar mais três pontos.

Já o Fluminense U20 vem de uma sequência oscilante, com duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas. O time carioca, conhecido por revelar talentos, busca recuperação após perder para o Flamengo U20 por 2 a 1 na rodada passada.

Confronto direto

Nos últimos três encontros entre as equipes pelo Brasileirão Sub-20, o equilíbrio é evidente:

17/07/2024 – Bragantino U20 0 x 1 Fluminense U20

– Bragantino U20 0 x 1 Fluminense U20 04/05/2023 – Bragantino U20 3 x 3 Fluminense U20

– Bragantino U20 3 x 3 Fluminense U20 06/07/2022 – Fluminense U20 1 x 1 Bragantino U20

Com um retrospecto recente sem vitórias do Bragantino, o jogo desta quarta é a chance perfeita para reverter esse cenário diante da sua torcida.

Notícias recentes

O atacante Pedro Severino , revelado pelo Botafogo-SP, foi emprestado à base do Bragantino e pode estrear no Brasileirão Sub-20.

, revelado pelo Botafogo-SP, foi emprestado à base do Bragantino e pode estrear no Brasileirão Sub-20. Uma notícia triste também marcou os bastidores: um atleta da base do Bragantino passou recentemente por uma traqueostomia e segue internado em estado grave.

Palpite para o jogo

O momento das equipes indica um duelo equilibrado, com leve favoritismo para o Bragantino U20 jogando em casa. No entanto, o Fluminense U20 costuma ser perigoso no contra-ataque, o que pode gerar dificuldades ao time paulista.

Fique ligado!

Data: 09/04/2025

Horário: 15h (de Brasília)

Onde assistir: Live stream em casas de apostas autorizadas e livescore em tempo real no Flashscore

Acompanhe também as principais notícias do futebol de base, atualizações ao vivo e estatísticas completas em plataformas como o Flashscore.com.br.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?