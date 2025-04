ASSISTIR AO VIVO Vasco x Puerto Cabello COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Vasco x Puerto Cabello acontece HOJE (08) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Vasco x Puerto Cabello: onde assistir e como chegam as equipes para o duelo decisivo da Sul-Americana

O Estádio São Januário será palco de mais uma noite continental nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), quando o Vasco da Gama recebe o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto é decisivo para as pretensões do Gigante da Colina, que busca sua primeira vitória no torneio após o empate na estreia diante do Melgar, no Peru.

Onde assistir Vasco x Puerto Cabello AO VIVO

O torcedor vascaíno poderá acompanhar o confronto ao vivo pelo canal fechado ESPN e também pelo Disney+, que transmite o jogo via streaming. A cobertura ao vivo também estará disponível em portais especializados e aplicativos de esportes em tempo real.

Competição: Copa Sul-Americana – Fase de Grupos (2ª rodada)

Copa Sul-Americana – Fase de Grupos (2ª rodada) Data: 08/04/2025

08/04/2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: ESPN e Disney+

Momento das equipes

Após um empate sem gols contra o Melgar, fora de casa, o Vasco sabe que vencer em casa é fundamental para manter-se vivo na briga pela classificação no Grupo B. O técnico Ramón Díaz deve manter a base da equipe que atuou nas últimas partidas, apostando na força ofensiva liderada por Vegetti e nas jogadas criativas de Coutinho e Nuno Moreira.

Já o Puerto Cabello chega ao Rio de Janeiro motivado após vencer o jogo de estreia e lidera momentaneamente o grupo. A equipe venezuelana tem mostrado evolução tática e conta com o meia Óscar Hernández e o atacante Paredes como destaques ofensivos. No entanto, a pressão da torcida cruzmaltina em São Januário pode pesar contra os visitantes.

Prováveis escalações

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (ou Jair), Coutinho; Garré (Adson ou Rayan), Nuno Moreira e Vegetti.

Puerto Cabello:

Luis Romero; Luis Casiani, Tony Shimaga (ou Edwin Peraza), Momo Mbaye e Heiber Linares; Isah, Harrison Contreras, Abdul Awudu (ou Raudy Guerrero), Óscar Hernández, Gerardo Padrón e Paredes.

Olho nas apostas esportivas

Com o favoritismo do Vasco jogando em casa, as casas de apostas como Betano, Sportingbet e Galera.bet apontam o time brasileiro como favorito para vencer. Os mercados de “Vasco vence e ambos marcam” ou “Mais de 2.5 gols” são atrativos, considerando o bom momento ofensivo dos comandados de Ramón Díaz.

Seja para torcer ou apostar, esta terça promete fortes emoções para os vascaínos. Fique ligado na transmissão e acompanhe tudo sobre a Copa Sul-Americana no Supremas.com.br, BahiaPrime.com.br e MaranhaoDaGente.com.br.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.