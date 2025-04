Alison vence 400m com barreiras na Jamaica

Após seis meses longe das pistas de atletismo, o brasileiro Alison dos Santos, conhecido pelo apelido de Piu, estreou em grande estilo em sua primeira prova na temporada de 2025. Bronze olímpico nos Jogos de Paris, o paulista de São Joaquim da Barra venceu na noite de sexta-feira (4) os 400 metros com barreiras na abertura do Grand Slam Track de atletismo de Kingston (Jamaica), com o tempo de 47s61. Em segundo lugar ficou o jamaicano Roshawn Clarke (48s20) e em terceiro o norte-americano Caleb Dean (48s58), ambos atletas desafiantes (convidados).

Único brasileiro na competição, Piu volta à pista neste domingo (6), às 14h54 (horário de Brasília), para disputar os 400m rasos. O Grand Slam Track tem transmissão ao vivo no site do evento.

“Minha primeira corrida do ano, estou feliz, a corrida aconteceu”, disse Piu. “A sensação é diferente para os 400 m. Estou ansioso”, confidenciou Piu após a vitória no Estádio Nacional de Kingston.

RETORNO TRIUNFAL! 👏🇧🇷 Em sua primeira competição no ano, Alison dos Santos foi campeão dos 400m com barreiras no Grand Slam Track de Kingston, na Jamaica, com o tempo de 47s61. No domingo (6), o brasileiro voltará às pistas para a disputa dos 400m rasos, a partir das 16h54.… pic.twitter.com/LkaW88KWov — Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

O brasileiro competiu pela última vez na etapa de Bruxelas (Bélgica) da Diamond League, em setembro, quando conquistou o título da temporada nos 400m com barreiras, o segundo na carreira, com o tempo de 47.93. Também no ano passado, Piu faturou o bronze olímpico na mesma prova.

O Grand Slam Track é organizado por Michael Johnson, quatro vezes campeão olímpico nos 200m e 400m. Ao todo, oito competidores divididos em grupos de quatro disputam cada prova. Na prova de hoje (5), Piu competiu com três desafiantes. No domingo (6), ele correrá com os mesmos adversários.

O circuito do Grand Slam Track tem ao todo 96 provas, sendo 24 delas por etapa. Após Kingston, os demais eventos serão nos Estados Unidos: de 2 a 4 de maio em Miami; de 30 de maio a 1º de junho na Filadélfia; e de 27 a 29 de junho em Los Angeles. Em cada evento, são disputadas provas de velocidade curta (100 m – 200 m), barreiras curtas (100 m ou 110 m com barreiras), velocidade longa (200 m – 400 m), barreiras longas (400 m com barreiras), meio-fundo (800 m – 1.500 m) e fundo (3.000 m – 5.000 m).