Município também ocupa a 3ª colocação entre as maiores cidades do estado de São Paulo com saldo positivo de empregos Sorocaba amanheceu, nesta terça-feira (31), com mais uma ótima notícia. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mantendo uma sequência de nove meses com saldo positivo no número de empregos, […]