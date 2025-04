177 veículos são vistoriados – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Diretoria de Trânsito de Ubatuba e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram uma série de operações conjuntas de fiscalização de trânsito com o objetivo de aumentar a segurança viária no município, com foco especial em veículos de duas e quatro rodas. As ações ocorreram nos dias 25 e 27 de março, e 31 de março e 03 de abril, em frente ao Ginásio de Esportes Tubão.

Durante os quatro dias de operação, as equipes abordaram um total de 177 veículos, sendo 69 carros e 71 motocicletas. A fiscalização também incluiu veículos de maior porte: 36 ônibus das empresas SOU e Pássaro Marrom foram inspecionados, além de um caminhão.

Ao longo da operação, foram elaborados 43 Autos de Infração de Trânsito (AITs) por diversas irregularidades. Além disso, cinco veículos que apresentavam pendências graves ou representavam risco à segurança foram removidos e guinchados.

“Nosso objetivo é garantir um trânsito mais seguro e organizado para moradores e turistas de Ubatuba”, afirmou o diretor de Trânsito, Valdênio Frade.

Ainda segundo os órgãos, as operações de fiscalização serão intensificadas e realizadas de forma contínua em diferentes pontos da cidade, visando a prevenção de acidentes e a melhoria da mobilidade urbana em Ubatuba.

“A presença ostensiva da fiscalização busca coibir práticas irregulares e conscientizar os condutores sobre a importância do respeito às normas de trânsito”, salientou o comandante da GCM, Rogerio Ramos dos Santos.