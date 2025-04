São José Basketball feminino bate o Blumenau e se reabilita na LBF

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Pontz São José Basketball venceu o Blumenau por 73 a 58 na tarde deste domingo (6) no ginásio do Teatrão, pela fase de classificação da LBF Caixa e se recuperou na competição.

As Águias seguem na quinta colocação, com 57,1% de aproveitamento, em campanha de quatro vitórias em sete jogos, enquanto as catarinenses permanecem na lanterna do torneio, com cinco derrotas em cinco jogos.

A ala/pivô Ju Souza anotou duplo-duplo expressivo de 15 pontos e 15 rebotes, e foi eleita a MVP da partida. A ala Mayara, com 20 pontos e nove rebotes, a pivô Lau Isaias, com 13 pontos, e a armadora Manu Rios, com 11 pontos e 11 assistências, também tiveram grande destaque. Pelo lado visitante, Maite e Rayane, com 14 pontos cada, foram os principais nomes.

O time joseense volta à quadra na próxima sexta-feira (11), quando recebe o Ourinhos às 19h30, novamente no ginásio do Teatrão, com entrada gratuita.



