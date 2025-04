São José amplia zeladoria e cuidados nas áreas verdes

Posted on

Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, recebeu obras de urbanização e drenagem – Fábio Motta/Prefeitura do Rio Foram inauguradas neste domingo (30/6) as obras de urbanização, com melhorias viárias, da Avenida Engenheiro Souza Filho. Principal ligação entre as comunidades da Muzema e de Rio das Pedras, no Itanhangá, a via recebeu a implantação de rede […]