Posted on

A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde por meio do programa “Mulheres de Peito”, irá trazer a Carreta da Mamografia para a realização de mais de 500 exames no munícipio, no período de 9 a 20 de abril. A Carreta estará localizada no Recinto de Exposições de Guaratinguetá […]