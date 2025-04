É com imenso pesar que o IFSP comunica o falecimento da ex-servidora Luana Rocha da Silva Moura, ocorrido no último domingo (6). Ela atuou como assistente social no Campus Avaré. Atualmente, Luana trabalhava na Universidade Federal do ABC (UFABC).

Aos familiares e amigos, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando que sejam amparados e permaneçam unidos neste momento doloroso.