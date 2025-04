Kings League Brasil, LOUD x FC Real Elite fazem ‘decisão’ pela 3ª rodada, Palpites, horário e onde ver

Kings League BR (Fut7): FURIA x Nyvelados é o destaque da 3ª rodada nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 07 de abril de 2025, os fãs de futebol 7 têm um encontro marcado com a 3ª rodada da Kings League BR (Fut7), que promete agitar os gramados com partidas recheadas de emoção, rivalidade e muita técnica. O grande destaque da rodada será o confronto entre FURIA x Nyvelados, que encerra a sequência de jogos do dia, a partir das 17h00 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da CazéTV.

Além do duelo principal, outras partidas também prometem movimentar os torcedores:

LOUD x FC Real Elite

G3X x Funkbol Clube

Desimpedidos Goti x Fluxo FC

Dendele FC x Capim FC

O formato da Kings League BR, inspirado no sucesso espanhol, reúne personalidades da internet, ex-jogadores e clubes apoiados por grandes marcas, criando uma atmosfera de show e competição que conquista cada vez mais público no Brasil.

O jogo entre FURIA e Nyvelados chama atenção não apenas pela tradição dos nomes envolvidos, mas também pelo retrospecto recente: ambas as equipes vêm de partidas equilibradas e estão em busca de afirmação na tabela. A FURIA, conhecida pelo seu DNA competitivo, enfrenta um Nyvelados em crescimento e com atletas que têm surpreendido com jogadas criativas.

A Kings League BR é uma liga de futebol 7 que une esporte e entretenimento, promovendo partidas dinâmicas, regras inovadoras e a participação ativa do público. A transmissão pela CazéTV amplia o alcance e leva o espetáculo a milhões de fãs em todo o país.

Serviço:

Liga: Kings League BR (Fut7)

Kings League BR (Fut7) Rodada: 3ª

3ª Data: Segunda-feira, 07 de abril de 2025

Segunda-feira, 07 de abril de 2025 Horário: A partir das 17h00

A partir das 17h00 Onde assistir: YouTube – CazéTV

Acompanhe a cobertura completa e outras notícias do mundo esportivo no portal O TEMPO Esportes.

Kings League Brasil: quanto ganham os jogadores da liga de fut7 criada por Gerard Piqué?

A Kings League Brasil estreou oficialmente no último fim de semana e já movimenta as redes sociais e plataformas de streaming. Criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, a competição é uma versão brasileira da liga de futebol 7 que tem feito sucesso em diversos países, misturando esporte, entretenimento e influenciadores.

Com um formato inovador, que inclui cartas surpresa, transmissões ao vivo e um ambiente de show, o torneio tem despertado curiosidade não só pelo espetáculo, mas também pelos bastidores — especialmente no que diz respeito aos salários dos jogadores.

Como funciona a seleção dos jogadores?

Cada equipe da Kings League Brasil é formada por 13 jogadores divididos em duas categorias principais:

Wildcards : são três atletas por time, escolhidos diretamente pelas franquias. Podem ser ex-jogadores profissionais, nomes conhecidos do fut7 ou influenciadores digitais. Seus contratos são fechados diretamente com os clubes, o que permite uma maior flexibilidade salarial.

: são três atletas por time, escolhidos diretamente pelas franquias. Podem ser ex-jogadores profissionais, nomes conhecidos do fut7 ou influenciadores digitais. Seus contratos são fechados diretamente com os clubes, o que permite uma maior flexibilidade salarial. Draftados: os outros dez atletas são selecionados via processo público. Candidatos passaram por testes presenciais organizados pela liga e foram escolhidos em um draft. Esses jogadores têm contratos pagos pela própria organização da Kings League Brasil.

Quanto ganham os jogadores?

Embora a Kings League não tenha divulgado oficialmente os salários dos atletas, informações de bastidores ajudam a traçar um panorama:

Jogadores draftados recebem, em média, entre R$ 300 e R$ 500 por partida .

recebem, em média, entre . Alguns atletas revelaram que têm contrato mensal, com valores em torno de R$ 1.600 a R$ 1.700 por mês .

. Wildcards, por serem contratados diretamente pelas equipes, podem ganhar valores bem mais altos, variando conforme a popularidade e influência.

Além da remuneração direta, os jogadores se beneficiam da ampla visibilidade gerada pelas transmissões e cobertura digital da competição — o que pode representar convites para outras ligas, contratos de patrocínio ou projetos paralelos.

Qual é a rotina dos jogadores?

Apesar de não se tratar de uma liga milionária, os atletas têm compromissos bem definidos:

Treinos semanais obrigatórios com suas respectivas equipes;

Participação nos jogos da rodada;

Presença em eventos promocionais da liga, especialmente os wildcards.

Muitos jogadores conciliam a liga com outras atividades profissionais, já que os valores pagos ainda não são suficientes para sustentar uma carreira exclusiva no esporte.

A Kings League Brasil chega como um novo modelo esportivo no país, com potencial de crescimento e a promessa de transformar o futebol 7 em um espetáculo de entretenimento. E mesmo que os salários ainda estejam distantes do futebol tradicional, a chance de ganhar visibilidade e impulsionar uma carreira esportiva ou midiática é, sem dúvida, um grande atrativo.

Kings League Brasil: Jogos, Resultados e Próximas Rodadas

A Kings League Brasil está em pleno andamento, trazendo uma nova dinâmica ao futebol nacional com partidas emocionantes e um formato inovador. A competição, inspirada na bem-sucedida Kings League na Espanha, reúne times com influenciadores e ex-jogadores profissionais, criando um espetáculo único para os fãs do esporte.

Resultados das Primeiras Rodadas

Rodada 1 – 29 de março de 2025

Nyvelados FC 1 x 0 Desimpedidos Goti

Dendele FC 2 x 6 Furia FC

Capim FC 6 x 4 Funkbol Clube

LOUD SC 8 x 4 Fluxo FC

FC Real Elite 3 x 4 G3X FC

Rodada 2 – 31 de março de 2025

Dendele FC 3 x 3 Fluxo FC

LOUD SC 3 x 5 Nyvelados FC

Furia FC 4 x 2 FC Real Elite

Desimpedidos Goti 3 x 2 Funkbol Clube

G3X FC 3 x 1 Capim FC

Próximos Jogos – Rodada 3 (7 de abril de 2025)

17:00 BRA | FC Real Elite vs LOUD SC

18:00 BRA | G3X FC vs Funkbol Clube

19:00 BRA | Desimpedidos Goti vs Fluxo FC

20:00 BRA | Dendele FC vs Capim FC

21:00 BRA | Furia FC vs Nyvelados FC

Onde Assistir

Os jogos da Kings League Brasil podem ser acompanhados ao vivo por meio das plataformas oficiais da competição, incluindo transmissões no YouTube, Twitch e redes sociais dos clubes participantes.

Ingressos e Experiência ao Vivo

Para os fãs que desejam acompanhar as partidas no estádio, os ingressos estão disponíveis no site oficial da Kings League Brasil, oferecendo uma experiência diferenciada, repleta de interatividade e entretenimento.

A Competição e Seu Formato

A Kings League Brasil segue o mesmo conceito de sua versão original na Espanha, com regras alternativas que aumentam a dinamização do jogo. O torneio traz times compostos por jogadores profissionais, influenciadores e wildcards que podem surpreender durante a competição.

Classificação Atual

Com duas rodadas concluídas, alguns times já despontam como favoritos, enquanto outros buscam recuperação na competição. A classificação será atualizada conforme os jogos avançam.

Conclusão

A Kings League Brasil chega para revolucionar o futebol no país, combinando esporte e entretenimento em um formato inovador. Com grandes confrontos a caminho, os fãs podem esperar ainda mais emoções nas próximas rodadas.

Fique ligado para mais atualizações sobre os jogos, estatísticas e destaques da Kings League Brasil!

Kings League Brazil: Confira os Resultados e Destaques da Segunda Rodada

A segunda rodada da Kings League Brazil movimentou a Oreo Arena, em Guarulhos, nesta segunda-feira (31). Com grandes jogos e muitos gols, o torneio de futebol 7 mostrou novamente seu alto nível competitivo.

Neymar Marca Presença e Gera Expectativas

O astro Neymar, um dos presidentes da Furia na competição, esteve novamente presente para apoiar sua equipe. Ao lado de Cris Guedes, Igão, Mítico e Negrete, o camisa 10 do Santos acompanhou a partida e revelou o desejo de bater um “pênalti do presidente”. No entanto, afirmou que precisa se recuperar da lesão na coxa antes de assumir essa responsabilidade.

Ludmilla e Jon Vlogs Chamam a Atenção

Outra presença de destaque foi a cantora Ludmilla, presidente do Real Elite. A artista desperdiçou uma cobrança de pênalti na derrota de sua equipe para a Furia por 4 a 2. Já o influencer Jon Vlogs, presidente do Capim FC, surpreendeu ao chegar montado em uma mula, símbolo de sua equipe. A cena inusitada viralizou nas redes sociais e gerou repercussão entre os fãs da Kings League.

Resultados da Segunda Rodada

Desimpedidos Goti 3 x 2 Funkbol

Furia 4 x 2 Real Elite

Fluxo 3 (2) x (1) 3 Dendele

Nyvelados 5 x 3 Loud

G3X 3 x 1 Capim

Próximas Rodadas

A Kings League Brazil segue com mais confrontos eletrizantes. Confira os jogos da terceira rodada, que acontecerá em 7 de abril:

17h – FC Real Elite x LOUD SC

– FC Real Elite x LOUD SC 18h – G3X FC x Funkbol Clube

– G3X FC x Funkbol Clube 19h – Desimpedidos Goti x Fluxo FC

– Desimpedidos Goti x Fluxo FC 20h – Dendele FC x Capim FC

– Dendele FC x Capim FC 21h – Furia FC x Nyvelados FC

O torneio terá nove rodadas e a grande final está prevista para maio. Com um formato dinâmico e participações de grandes nomes do esporte e do entretenimento, a Kings League Brazil promete ser um dos eventos mais emocionantes do futebol 7 neste ano.

Acompanhe as próximas partidas e todas as novidades da competição!

Em um duelo eletrizante pela Kings League, Dendele e Fluxo protagonizaram um confronto cheio de emoção e reviravoltas, que terminou empatado em 3 a 3 no tempo regulamentar. O jogo foi marcado por um gol de pênalti de Paulinho Louco, que balançou as redes e incendiou a partida. Nos instantes finais, o Loud brilhou ao marcar um gol dobrado no último lance, deixando o destino do jogo completamente indefinido. Com o empate, a decisão foi para o Shoot Out, onde cada equipe teve a chance de garantir a vitória. No fim, apenas um dos times saiu com os 2 pontos, enquanto o outro teve que se contentar com 1, mantendo o equilíbrio na competição.

Shoot Out:

Dendele 1 x 2 Fluxo (2 pts)

Kings League: Fantasy Game Chega no Dia 02 de Abril para Download

A Kings League, o fenômeno do futebol 7 criado por Gerard Piqué, está prestes a dar um passo ainda maior para conquistar os fãs de esportes e entretenimento. No próximo dia 02 de abril, será lançado o tão aguardado Fantasy Game oficial da liga. Agora, os fãs poderão se envolver ainda mais com o torneio, gerenciando seus times e participando de um jogo de futebol interativo baseado nas regras e dinâmica que tornaram a Kings League um verdadeiro sucesso no Brasil e no mundo.

O que é o Fantasy Game da Kings League?

O Fantasy Game da Kings League promete ser uma experiência inovadora, permitindo que os jogadores assumam o papel de “presidentes” de times, escalando jogadores, utilizando cartas secretas e aproveitando as reviravoltas do jogo, tal como acontece nos torneios reais. O aplicativo vai levar o fã a um novo nível de imersão, oferecendo uma interface intuitiva e desafios emocionantes, além de permitir que os jogadores se conectem com as transmissões ao vivo e outros elementos digitais da liga.

A Popularidade da Kings League no Brasil

Com o lançamento da Kings League Brazil em 2025, o campeonato de futebol 7 se consolidou como um dos maiores fenômenos do esporte e da cultura pop no Brasil. O formato dinâmico e cheio de surpresas conquistou fãs de todas as idades, principalmente entre o público jovem, que se identifica com o estilo descontraído e interativo da competição.

A presença de estrelas como Neymar Jr. e Kaká como presidentes de times, além de uma série de influenciadores digitais, fez a Kings League alcançar números impressionantes de audiência. Nos primeiros meses de 2025, a competição foi transmitida ao vivo para milhões de fãs no Brasil e no mundo, com destaque para as plataformas digitais como YouTube, Twitch e TikTok.

Como Jogar o Fantasy Game

O Fantasy Game trará elementos de gamificação, com opções para personalizar e gerenciar seu próprio time. Você poderá escalar jogadores com base nas performances das partidas reais, utilizar cartas especiais e até interagir com outros usuários em tempo real. Além disso, o jogo promete ser muito mais acessível do que os tradicionais simuladores de futebol, oferecendo uma experiência divertida e dinâmica para todos os tipos de jogadores.

Por que Jogar?

Se você é fã da Kings League, o Fantasy Game é a oportunidade perfeita para colocar suas habilidades de gestão e estratégia em prática. Além disso, ao seguir a liga de perto e participar do jogo, você poderá estar ainda mais imerso no universo da competição, se conectando com outros fãs e interagindo com os momentos mais eletrizantes da temporada.

O lançamento promete agitar ainda mais a fanbase apaixonada da Kings League, criando uma experiência imersiva tanto dentro como fora dos campos de futebol 7.

Fique ligado para o lançamento do Fantasy Game no dia 02 de abril e prepare-se para viver a emoção da Kings League de uma forma totalmente nova!

Palpites para a Rodada 2 da Kings League Brasil – FUT7

A Kings League Brasil, competição inovadora de futebol 7, realiza sua segunda rodada no dia 31 de março de 2025, com os seguintes confrontos:

17:00 – Dendele FC vs. Fluxo FC

– Dendele FC vs. Fluxo FC 18:00 – LOUD SC vs. Nyvelados FC

– LOUD SC vs. Nyvelados FC 19:00 – FURIA FC vs. FC Real Elite

– FURIA FC vs. FC Real Elite 20:00 – Desimpedidos Goti vs. Funkbol Clube

– Desimpedidos Goti vs. Funkbol Clube 21:00 – G3X FC vs. Capim FC

Palpites para os confrontos:

**17:00 – Dendele FC vs. Fluxo FC:** O Dendele FC vem demonstrando bom desempenho, enquanto o Fluxo FC busca se encontrar na competição. Palpite: Vitória do Dendele FC.

**18:00 – LOUD SC vs. Nyvelados FC:** A LOUD SC possui um elenco experiente, mas o Nyvelados FC tem mostrado potencial. Palpite: Empate.

**19:00 – FURIA FC vs. FC Real Elite:** A FURIA FC é conhecida por seu estilo agressivo, enquanto o FC Real Elite busca consistência. Palpite: Vitória da FURIA FC.

**20:00 – Desimpedidos Goti vs. Funkbol Clube:** Ambas as equipes têm mostrado equilíbrio, tornando este confronto imprevisível. Palpite: Empate.

**21:00 – G3X FC vs. Capim FC:** O G3X FC tem se destacado recentemente, mas o Capim FC é uma equipe resiliente. Palpite: Vitória do G3X FC.



Observações:

As análises acima são baseadas no desempenho recente das equipes e podem não refletir os resultados reais dos jogos.

Recomenda-se acompanhar os jogos ao vivo para atualizações e resultados em tempo real.

Para mais informações sobre a Kings League Brasil, visite o site oficial da competição.

A Rodada 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 da Kings League Brazil (Fut-7) está programada para o dia 31 de março de 2025, com os seguintes confrontos:

17:00 – Dendele FC (DDL) vs. Fluxo FC (FLX)

– Dendele FC (DDL) vs. Fluxo FC (FLX) 18:00 – LOUD SC (LOUD) vs. Nyvelados FC (NYV)

– LOUD SC (LOUD) vs. Nyvelados FC (NYV) 19:00 – Furia FC (FUR) vs. FC Real Elite (ELT)

– Furia FC (FUR) vs. FC Real Elite (ELT) 20:00 – Desimpedidos Goti (DMG) vs. Funkbol Clube (FNK)

– Desimpedidos Goti (DMG) vs. Funkbol Clube (FNK) 21:00 – G3X FC (G3X) vs. Capim FC (CAP)

Palpites para os confrontos:

**17:00 – Dendele FC vs. Fluxo FC:** O Dendele FC tem mostrado um desempenho sólido nas últimas partidas, enquanto o Fluxo FC tem enfrentado dificuldades. Palpite: Vitória do Dendele FC.

**18:00 – LOUD SC vs. Nyvelados FC:** A LOUD SC possui um elenco experiente, mas o Nyvelados FC tem surpreendido com táticas inovadoras. Palpite: Empate.

**19:00 – Furia FC vs. FC Real Elite:** A Furia FC é conhecida por seu estilo agressivo, enquanto o FC Real Elite busca consistência. Palpite: Vitória da Furia FC.

**20:00 – Desimpedidos Goti vs. Funkbol Clube:** Ambas as equipes têm mostrado equilíbrio, tornando este confronto imprevisível. Palpite: Empate.

**21:00 – G3X FC vs. Capim FC:** O G3X FC tem se destacado recentemente, mas o Capim FC é uma equipe resiliente. Palpite: Vitória do G3X FC.



Observações:

As análises acima são baseadas no desempenho recente das equipes e podem não refletir os resultados reais dos jogos.

Recomenda-se acompanhar os jogos ao vivo para atualizações e resultados em tempo real.

Para mais informações sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Eletrônico, visite o site oficial da competição.

Kings League Brasil: Resultados da 1ª Rodada e Destaques da Competição

A estreia da Kings League Brasil aconteceu neste sábado (29), na Arena Kings League Brasil, em Guarulhos (SP). A competição, que traz um formato inovador de futebol 7, já iniciou com grandes emoções, incluindo goleadas e disputas equilibradas.

Resultados da 1ª Rodada

Nyvelados 1 x 0 Desimpedidos

Dendele 2 x 6 Furia

Capim 6 x 4 Funkbol

Loud 8 x 4 Fluxo

Real Elite 3 x 4 G3X

A partida entre Nyvelados e Desimpedidos entrou para a história como o primeiro jogo da competição no Brasil, e o primeiro gol foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo. A Furia, equipe presidida por Neymar, também brilhou na rodada, aplicando uma goleada de 6 a 2 sobre o Dendele.

Destaques da Rodada

Furia goleia na estreia: Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva.

Com Neymar presente na arena, a equipe não decepcionou e demonstrou grande força ofensiva. Loud impõe respeito: O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos.

O time venceu o Fluxo por 8 a 4, se consolidando como um dos favoritos. Equilíbrio em Real Elite x G3X: A partida foi decidida por um gol de diferença, mostrando o alto nível competitivo do torneio.

Entenda a Kings League Brasil

A competição segue o formato do futebol 7, com jogos de 40 minutos divididos em dois tempos de 20 minutos. Diferente do futebol tradicional, não há empates: todas as partidas têm um vencedor definido.

Com partidas emocionantes e a presença de grandes nomes do futebol e da internet, a Kings League Brasil promete movimentar o cenário esportivo nacional. A próxima rodada promete mais emoções e rivalidades intensas. Acompanhe para mais atualizações!