IFSP oferece 2.080 vagas para cursos técnicos gratuitos no 2º semestre de 2025  – IFSP

Quem está cursando ou já concluiu o ensino médio pode se inscrever até 4 de maio

Estão abertas, de 7 de abril a 4 de maio, as inscrições para os cursos técnicos gratuitos ofertados pelo IFSP nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio (saiba mais abaixo). No total, são oferecidas 2.080 vagas em 26 campi espalhados pelo estado de São Paulo.

As inscrições podem ser realizadas no site processoseletivo.ifsp.edu.br. Os candidatos devem ler todas as informações contidas no Edital nº 86/2025 e seus anexos.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00, que pode ser pago por meio de Pix, cartão de crédito ou Guia de Recolhimento da União (GRU). A taxa é cobrada para realização da prova. Todos os cursos do IFSP são gratuitos, sem cobrança de mensalidade ou matrícula.

Acesse aqui o tutorial para a inscrição.

Podem solicitar a isenção da taxa de inscrição: os candidatos cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio (renda menor ou igual a R$ 2.277,00 por pessoa), os candidatos que estudaram o ensino fundamental (1º ao 9º ano ou 1ª a 8ª série) integralmente em escola da rede pública de ensino ou bom bolsa integral em escola da rede particular. A isenção deve ser solicitada no período de 7 a 13 de abril no site processoseletivo.ifsp.edu.br.

Acesse aqui o tutorial para solicitar a isenção.

Curso técnico concomitante ou subsequente?

Podem se inscrever no curso técnico concomitante, os candidatos que estejam estudando o 2º ou o 3º ano do ensino médio em outra escola.

No curso técnico subsequente, podem se candidatar aqueles que já concluíram o ensino médio, não importa há quanto tempo. Não há limite de idade para estudar no IFSP.

Nas duas modalidades, o candidato irá estudar apenas o curso técnico no IFSP.

Em qual cidade do estado de São Paulo posso estudar?

Neste edital, são oferecidas vagas em 26 campi do IFSP: Araraquara, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Miracatu, Piracicaba, São Paulo – Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

Veja a lista de todos os cursos oferecidos no Mapa de Ofertas (Anexo I do Edital nº 86/2025).

É mesmo gratuito estudar no IFSP?

Sim! O candidato paga apenas a taxa de inscrição para cobrir os gastos com a elaboração e aplicação da prova. Não há cobrança de matrícula nem de mensalidade. Ou seja, depois de aprovado, o estudante terá apenas gastos com seus materiais escolares, como em qualquer escola pública.

Reserva de vagas

50% de todas as vagas oferecidas no edital são reservadas aos candidatos que estudaram o ensino fundamental completo (1º ao 9º ano ou 1ª à 8ª série) em instituições públicas de ensino brasileiras.

Aqueles que estudaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas também podem pleitear as vagas reservadas para candidatos:

– com deficiência (PCD);

– quilombolas;

– preto, pardo ou indígena;

– com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$1.518,00, vigente aos três meses anteriores à data de inscrição, isto é, janeiro, fevereiro e março de 2025.

A concorrência às vagas reservadas é feita de acordo com as respostas fornecidas pelo candidato no ato da inscrição. Os candidatos poderão concorrer em mais de uma lista, desde que atendam aos pré-requisitos exigidos.

Os candidatos que se autodeclararem pretos e pardos deverão participar de Banca de Heteroidentificação de critérios fenotípicos, cujas orientações serão divulgadas no dia 23/06/2025.

Prova

A seleção será realizada por meio de uma prova constituída por 30 questões de múltipla escola, com quatro alternativas cada. As questões contemplarão conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

As provas serão realizadas no dia 08/06/2025, na mesma região do campus escolhido na inscrição, e terão duração de 3 horas.

O horário e o local da prova serão divulgados no dia 05/06/2025.

Veja todas as informações do processo seletivo aqui.