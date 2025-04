Hospital Darci João Bigaton recebe novos equipamentos para fortalecer atendimento à saúde – Prefeitura Municipal de Bonito

Nesta segunda-feira (07), o Hospital Darci João Bigaton recebeu um reforço em seus equipamentos: 10 novas camas hospitalares enviadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde. A entrega foi realizada pelo prefeito Josmail Rodrigues, acompanhado pela secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, e pelo diretor-presidente do hospital, Wilson Braga.

Durante a entrega, o prefeito Josmail Rodrigues expressou seu agradecimento pela parceria com o Governo do Estado:

“Gostaria de agradecer ao governador Eduardo Riedel pela parceria e apoio que têm proporcionado para o fortalecimento da saúde em Bonito. Essas camas são um reflexo do compromisso do governo estadual com o bem-estar da nossa população, e temos a certeza de que isso fará uma grande diferença para o atendimento à saúde no município.”

A secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Colla, também fez questão de agradecer ao secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões Corrêa, pelo envio das camas:

“Quero expressar minha gratidão ao Dr. Maurício Simões Corrêa, secretário de Estado de Saúde, que tem sido um grande aliado na melhoria do atendimento de saúde em nosso município. Essas novas camas vão garantir mais conforto e dignidade para nossos pacientes e são um grande avanço no atendimento de urgência e emergência”, afirmou Ana Carolina.

Wilson Braga, diretor-presidente do Hospital Darci João Bigaton, destacou a importância da nova aquisição para o pronto-socorro do hospital:

“Essas 10 novas camas são fundamentais para o nosso pronto-socorro, onde o fluxo de pacientes é constante e a demanda é cada vez maior. Elas nos permitirão oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado, com mais conforto e melhor qualidade para quem precisa dos nossos serviços”, explicou Wilson Braga.

Hospital Darci João Bigaton recebe novos equipamentos com emenda do deputado Rodolfo Nogueira

Além das 10 novas camas hospitalares entregues nesta segunda-feira (07), o Hospital Darci João Bigaton também recebeu, no mês de março deste ano, 35 camas elétricas com 5 movimentos, 35 colchões e 35 poltronas, totalizando um investimento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Esse recurso foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Rodolfo Nogueira.

O prefeito Josmail Rodrigues agradeceu o deputado Rodolfo pela emenda “Agradeço imensamente ao deputado Rodolfo Nogueira pela destinação desses recursos tão importantes para o Hospital Darci João Bigaton. Sabemos que a saúde é uma das áreas mais desafiadoras, e com esses novos equipamentos, conseguimos ampliar nossa capacidade de atendimento e oferecer mais conforto e qualidade aos nossos pacientes.”, afirmou o prefeito Josmail.