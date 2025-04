Guaratinguetá conquista pódios na 2ª Etapa da Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Com estabilidade e elevação das temperaturas, este domingo (7) tem previsão de sol e variação de nebulosidade devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica. Além disso, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não se descarta a possibilidade de chuvas principalmente nas regiões Centro, Norte, Sudeste e Nordeste. […]