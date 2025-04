Governo de MS lança “Seu Abraço Aquece” em corrida de pais e amigos dos autistas – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para levar solidariedade e aquecer o coração de quem precisa, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou no domingo (6) a campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: Doe calor e faça o bem”. Esta iniciativa completa dez anos e quem quiser ajudar pode fazer sua doação até o dia 20 de maio.

O lançamento da campanha ocorreu durante a 3ª Corrida da AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande/MS), no Parque dos Poderes. Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) o objetivo é mobilizar os servidores estaduais e a sociedade em geral para participar deste grande momento de solidariedade.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, destacou está otimista para edição deste ano. “Muito feliz em participar desta corrida e ao mesmo tempo lançar esta campanha tão importante, que é o Abraço Aquece, que é uma campanha feita para participação do servidor público. A expectativa é uma das melhores para esta edição. Temos a meta de arrecadar e entregar mais itens do que o ano passado para quem precisa. Já começamos a receber as doações”.

Durante a corrida já foi colocado um ponto fixo para doações. As arrecadações iniciam nos órgãos públicos a instituições parceiras no dia 9 de abril. Podem ser doados cobertores, peças de roupas, casacos, sapatos, acessórios de inverno como meias, luvas, toucas e cachecóis, novos ou em bom estado.

As doações podem ser feitas em caixas de arrecadação espalhadas por secretarias, autarquias e fundações do Estado, além dos pontos de coleta de instituições parceiras. As entidades interessadas em receber as doações devem se inscrever entre os dias 9 de abril e 9 de maio, no site da campanha (seuabracoaquece.ms.gov.br).

Os itens arrecadados serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social. “Hoje é o lançamento desta grande campanha e agora temos um longo trabalho pela frente, passando pela fase da mobilização e arrecadação, para depois separarmos os itens e repassar para as instituições beneficentes. São meses de trabalho com a finalidade de atender a população do Estado”, afirmou o secretário-adjunto SAD, Roberto Gurgel.

A campanha foi criada no Governo do Estado em 2015 e ao longo da última década foi crescendo e cada vez mais ganhando espaço e o coração de quem quer ajudar. Na edição passada (2024) foram arrecadadas 189 mil peças, distribuídas para mais de 300 entidades filantrópicas.

Neste ano a campanha tem a participação de 19 correalizadores, entre instituições de classe e representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de empresas da iniciativa privada.

Leonardo Rocha e Laiana Horing Nantes

Fotos: Téo Pini

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e entrevistas