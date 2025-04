Espetáculo “O ser de Dionisio” é atração gratuita no Teatro Municipal de Sorocaba no dia 15 de abril – Agência de Notícias

A população poderá conferir, no dia 15 de abril, às 19h, o espetáculo “O ser de Dionisio”, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela” (TMTV), localizado no Alto da Boa Vista. A atração é gratuita e a distribuição de ingressos será a partir das 18h, na portaria do teatro.

Realizado com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a produção da peça é do grupo Katharsis, projeto de extensão cultural da Universidade de Sorocaba (Uniso). O texto é uma produção colaborativa, de linguagem sintética, sob direção de Roberto Gill Camargo.

A trama, que leva o nome de Dionisio, o deus do teatro, fala sobre o próprio teatro, que sofreu diferentes transformações sociais e culturais ao longo das gerações, com foco na recepção da plateia e sua reação às cenas. O espetáculo traz à tona discussões sobre as novas tendências em encenação e dramaturgia.

Com 35 anos de trabalho, mais de 40 montagens pelo Brasil e exterior, que renderam premiações e participações de mais de 200 artistas de teatro, dança, artes visuais, cinema e música, o grupo Katharsis traz para esta peça, atores veteranos e também novatos, para uma experiência inédita focada na questão da recepção.

No elenco do espetáculo, estão Ademir Feliziani, Ana Carol, Cleber Moscatelli, Lucas Donizete, Fabrício Bini e Osnival Búfalo. A sonoplastia é de Vagner Santos, iluminação de Roberto Gill Camargo, assistência de produção de Júlia Gonçalves, além de fotos e filmagens de Roberto Lima.

O TMTV está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, s/nº, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3238-2222.