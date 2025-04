Educadores de trânsito da Semob-JP seguem orientando população no entorno das escolas

Educação no trânsito é a principal forma de mantermos a segurança viária da cidade. E é com este objetivo que a Superintendente Executiva de Mobilidades Urbana de João Pessoa (Semob-JP) segue, durante esta semana, realizando ações educativas em diversos bairros. Entre as localidades, os educadores de trânsito estarão no entorno de instituições de ensino, no Centro Turístico de João Pessoa e, ainda, promovendo palestra para servidores do próprio órgão.

A programação tem início nesta terça-feira (8) e segue até a sexta-feira (11). De acordo com Marcílio do HBE, superintendente de mobilidade do município, esta é mais uma forma estratégica utilizada pelo órgão para alertar a sociedade sobre a responsabilidade que cada um tem para promover um trânsito seguro.

“São simples gestos que fazem a diferença e promovem a segurança de todos. Atravessar na faixa de pedestres, respeitar as sinalizações, manter velocidade reduzida. Enfim, se cada um assumir comportamentos prudentes, os riscos de sinistros reduzem e, consequentemente, o número de vítimas também”, ressaltou.

Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, lembra que essas atividades ocorrem durante todo o ano e serão intensificadas ainda mais no próximo mês, com a chegada do Maio Amarelo, mês de referência a prevenção de sinistros e vítimas no trânsito.

“As abordagens são diversificadas e alcançam os mais diversos públicos, desde as crianças até os mais idosos – pedestres, ciclistas, motociclistas ou motoristas. É preciso que cada um faça a sua parte para se proteger e cuidar do próximo”, frisou.

Programação da semana:

Terça-feira (8)

6h40 – Local: Colégio ISO (Av. Governador Argemiro de Figueiredo – Bessa

Quarta -feira (9)

6h40 – Local: Escola Municipal General Rodrigo Otávio – Bairro dos Estados;

15h30 – Local: Três Ruas – Bancários.

Quinta -feira (10)

8h – Palestra Hemocentro – Local: Auditório da Semob-JP;

15h30 – Local: Centro Turístico – Tambaú;

Sexta-feira (11)

6h40 – Local: Colégio Século – Bairro dos Estados.