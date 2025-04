Cedin do Altos da Vila Paiva inicia aulas em clima de festa

Fernanda Niquirilo





Nesta segunda-feira (7), o Cedin Maria de Fátima Silvério Neri, localizada no Altos da Vila Paiva, iniciou oficialmente suas atividades letivas, marcando o início de uma nova fase para as famílias da região norte de São José dos Campos.

O primeiro dia de aula foi um sucesso, com pais, alunos e professores muito entusiasmados com as instalações e a proposta pedagógica da nova unidade de educação infantil da Prefeitura.

A manhã foi repleta de alegria e emoção entre as crianças e seus familiares. A professora Patrícia Ramos, responsável por uma das turmas, destacou a importância do momento. “Hoje foi um dia muito especial para todos nós. Eu sempre trabalhei no ensino fundamental, mas trabalhar hoje com as crianças e principalmente com os bebês é a realização de um sonho, eu me identifico muito”, afirmou.

Novos ambientes acolhem as crianças com segurança | Foto: PMSJC

A unidade escolar recebeu investimento em toda infraestrutura para oferecer educação de qualidade, com um ambiente estimulante e seguro para as crianças da rede de ensino municipal. Os espaços amplos e modernizados proporcionam uma experiência de aprendizado única, que combina conforto e funcionalidade.

Os estudantes, como o pequeno Jhon, ficaram muito animados com o novo ambiente. “Eu gostei da sala, aqui é bem legal”, disse o aluno de 2 anos, com um sorriso no rosto.

Jhon aprovou a nova escola onde irá aprender e conviver com os amiguinhos | Foto: PMSJC

A escola oferece salas climatizadas, pátios cobertos, playground com piso emborrachado, entre outros ambientes, tudo projetado para garantir a segurança e o bem-estar das crianças.

A coordenadora pedagógica da instituição, Cristiane Moura, enfatizou a importância de trabalhar em conjunto com as famílias para o sucesso das crianças. “Nosso trabalho é sempre realizado com muito carinho e dedicação. Sabemos que, ao unir esforços com os pais, conseguimos oferecer a melhor educação possível para nossos alunos”, disse Cristiane.

Com capacidade para atender até 370 crianças, de 0 a 5 anos, o Cedin Maria de Fátima Silvério Neri se destaca pela proposta pedagógica inovadora e oferta de atendimento em tempo integral e parcial. A escola é uma importante conquista para a comunidade do Altos da Vila Paiva, proporcionando uma educação de excelência mais próxima das famílias.

O primeiro dia de aula foi apenas o começo de uma jornada cheia de descobertas e crescimento. A expectativa é de que a escola se torne um verdadeiro centro de referência para a Educação Infantil em São José dos Campos e ocupe a sua capacidade total, beneficiando as crianças e suas famílias com um ensino de qualidade em um ambiente seguro e estimulante.

A nova escola infantil da Prefeitura foi aberta para a população nesta segunda | Foto: PMSJC



