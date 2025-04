ASSISTIR Arsenal x Real Madrid AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (09/04), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Arsenal x Real Madrid jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (09) 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Prévia: Arsenal x Real Madrid – Liga dos Campeões, Quartas de Final (Ida)

A noite de terça-feira promete fortes emoções em Londres. No dia 9 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Emirates Stadium será palco de um confronto gigantesco pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA: Arsenal x Real Madrid.

Contexto do confronto

De um lado, o Arsenal tenta consolidar sua volta ao protagonismo europeu sob o comando de Mikel Arteta. Os Gunners atropelaram o PSV nas oitavas de final, com um placar agregado de 9 a 3, incluindo uma impressionante vitória por 7 a 1 fora de casa. Agora, o desafio é ainda maior: encarar o maior campeão da competição.

Do outro lado, o Real Madrid chega após superar o rival Atlético nos pênaltis. Mesmo sem brilhar nas últimas apresentações – derrota para o Valencia e um revés defensivo contra a Real Sociedad – a equipe de Carlo Ancelotti mantém viva sua mística na Champions League, competição que já venceu 15 vezes.

Momento das equipes

O Arsenal vive boa fase no torneio continental, com seis jogos de invencibilidade. No entanto, o ataque londrino deu uma freada recentemente, com apenas sete gols marcados nos últimos cinco jogos somando todas as competições. Na Premier League, o empate por 1 a 1 contra o Everton, no fim de semana, deixou o Liverpool ainda mais perto do título.

O Real Madrid, apesar dos tropeços recentes no Campeonato Espanhol, ainda ostenta uma campanha perfeita na Champions 2024/25 e é conhecido por crescer nos momentos decisivos. Ancelotti segue firme em busca de mais uma taça europeia.

Desfalques e escalações

O Arsenal tem problemas importantes: Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Tomiyasu, Raheem Sterling (suspenso) e Riccardo Calafiori estão fora. A boa notícia é o retorno de Bukayo Saka ao time titular, reforçando o setor ofensivo.

Provável escalação do Arsenal:

Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

O Real Madrid não contará com Tchouameni (suspenso), Carvajal e Militão (lesionados). Courtois e Ceballos são dúvidas, mas devem ser relacionados. A grande estrela, Kylian Mbappé, está confirmada.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.

Histórico e estatísticas

O Arsenal nunca perdeu para o Real Madrid em partidas oficiais. O último encontro foi em 2006, com vitória londrina por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, em jogo marcado pelo gol antológico de Thierry Henry. Na volta, um empate sem gols garantiu a classificação inglesa.

O Real, por sua vez, venceu os últimos 12 confrontos de quartas de final na Champions, sendo eliminado nessa fase pela última vez em 2003-04.

Palpite

Mesmo com desfalques importantes, o Arsenal se mostra sólido defensivamente e é forte jogando no Emirates. Porém, o Real Madrid é especialista em decisões e conta com jogadores que podem decidir em uma jogada. Esperamos um duelo equilibrado.

Palpite: Arsenal 1 x 1 Real Madrid

O empate em Londres deixaria tudo em aberto para o jogo de volta no Santiago Bernabéu, onde o Real costuma ser letal. Para o Arsenal, evitar a derrota já pode ser considerado um bom resultado diante do peso do adversário.

Onde assistir

No Brasil, a partida será transmitida ao vivo pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max, com início às 17h (horário de Brasília).

