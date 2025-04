ASSISTIR AO VIVO Godoy Cruz x Sportivo Luqueño COPA Sul-Americana 2025, HOJE (08/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Godoy Cruz x Sportivo Luqueño acontece HOJE (08) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Godoy Cruz x Sportivo Luqueño: onde assistir, retrospecto e prováveis escalações na Copa Sul-Americana

Godoy Cruz e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta terça-feira, 8 de abril de 2025, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, com início marcado para 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo no Paramount+, com cobertura completa também nas plataformas digitais especializadas em tempo real.

Situação das equipes

Ambas as equipes chegam ao confronto buscando somar seus primeiros pontos no Grupo F da competição continental. O Godoy Cruz empatou na estreia do Campeonato Argentino contra o Independiente Rivadavia por 1 a 1, e tenta agora retomar a boa fase diante da torcida. Já o Sportivo Luqueño, do Paraguai, também empatou por 1 a 1, no seu compromisso mais recente pela liga local, frente ao Atlético Tembetary.

Prováveis escalações

Godoy Cruz (técnico: Daniel Oldrá):

Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Roberto Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego; Santino Andino, Daniel Barrea, Luca Martinez Dupuy.

Desfalques: A equipe não divulgou oficialmente jogadores lesionados ou suspensos.

Sportivo Luqueño (técnico: Gustavo Morínigo):

Ángel Espínola; Santiago Ocampos, Ángel Brizuela, Walter Rodríguez, Marcelo Jiménez; Mathías Suárez, Fernando Benitez, Brahian Ayala; Walter González, Lautaro Comas, Aldo Parra.

Desfalques: O clube paraguaio também não confirmou baixas no elenco até o momento.

Retrospecto

Este será o primeiro confronto oficial entre Godoy Cruz e Sportivo Luqueño em competições internacionais. Enquanto o time argentino tenta utilizar o fator casa a seu favor, os paraguaios buscam surpreender fora de casa para continuar vivos na briga pela classificação.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.