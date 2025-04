Agentes da Seop detêm três flanelinhas no Aterro do Flamengo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Fiscalizações coibiram ações de guardadores irregulares também na Urca – Divulgação/Seop

Agentes da Secretaria de Ordem Pública realizaram neste domingo, dia 06, mais uma operação de combate a flanelinhas no Aterro do Flamengo e na Urca. Três guardadores irregulares foram detidos e encaminhados para a 9ª DP, no Catete, por extorsão em estacionamentos no Aterro. Durante a ação, as equipes apreenderam três coletes desses flanelinhas, aplicaram 28 autuações e removeram 15 veículos estacionados irregularmente e por realizarem depósito ilegal de mercadoria.

– Temos intensificado esse tipo de fiscalização porque não podemos tolerar que esses flanelinhas façam essas extorsões com os motoristas. Seguiremos atuando, especialmente em áreas com grande concentração desses guardadores irregulares, mas é importante que as vítimas denunciem esses crimes na delegacia para facilitar a configuração do crime de extorsão – destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.