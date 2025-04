Agência Minas Gerais | No Dia do Jornalista, Copasa lança prêmio para profissionais e estudantes da área

Com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho jornalístico, a Copasa lança o seu Prêmio de Jornalismo neste dia 7/4, quando é comemorado o Dia do Jornalista. São cerca de R$ 120 mil em premiações que serão concedidas às produções que melhor abordarem o saneamento básico no estado de Minas Gerais, com foco no tratamento e distribuição de água potável e na coleta e tratamento de esgoto e suas relações com o meio ambiente, saúde pública e desenvolvimento.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio de formulário disponível no site, entre os dias 7/4 e 12/9. Nesta primeira edição, serão reconhecidas seis categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Redes Sociais, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário; além do Grande Prêmio, distinção para o trabalho que alcançar a maior pontuação entre as categorias destinadas ao jornalismo profissional.

Nas categorias voltadas a jornalistas profissionais, podem participar do 1º Prêmio Copasa de Jornalismo os jornalistas diplomados e/ou registrados no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Já a categoria Jornalismo Universitário é voltada para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior.

Nas categorias profissionais, os trabalhos inscritos deverão ter sido veiculados, obrigatoriamente, em algum veículo de comunicação do estado de Minas Gerais ou nacional, em língua portuguesa, no período compreendido entre 1/1 e 5/9 de 2025.

“Estamos muito felizes em lançar o Prêmio Copasa de Jornalismo, uma iniciativa que visa reconhecer e incentivar o trabalho de excelência dos profissionais que cobrem temas relacionados ao saneamento. A Copasa é uma empresa que trabalha diariamente para garantir que milhões de pessoas tenham acesso à água tratada e esgoto, e acreditamos que o jornalismo de qualidade é fundamental para informar a sociedade sobre os benefícios e os desafios desse setor, que impacta diretamente na saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas”, destaca o diretor de Clientes, Comunicação e Sustentabilidade da Companhia, Cleyson Jacomini de Sousa.

Valorizando novos talentos

O diretor da Copasa também destacou a importância de premiar não apenas jornalistas profissionais, mas também aqueles que ainda estão em formação: “A categoria voltada a universitários visa reconhecer novos talentos na área do jornalismo, dando visibilidade ao trabalho dos estudantes e estimulando o desenvolvimento de suas habilidades profissionais”.

Para estudantes de jornalismo, as matérias deverão ter sido publicadas em mídias-laboratório das instituições de ensino. Não podem concorrer à categoria Jornalismo Universitário conteúdos publicados apenas em blogs pessoais, páginas de redes sociais ou canais que não estejam associados à instituição de ensino.

Avaliação dos trabalhos

As matérias serão julgadas com base em cinco critérios: adequação ao tema e relevância do conteúdo; técnica de reportagem e apuração das informações; estética, criatividade e inovação na linguagem; ineditismo da abordagem; e dificuldade para a execução do trabalho jornalístico. Além da premiação financeira, haverá ainda a entrega de troféu e certificado.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em novembro, em data e local a serem divulgados posteriormente.

Acesse o site premiojornalismo.copasa.com.br e conheça o Regulamento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo [email protected]