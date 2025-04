Agência Minas Gerais | Educação lança “Esquenta Enem MG” com aulas ao vivo para o primeiro simulado neste sábado (5/4)

O Governo de Minas lança neste sábado (5/4), por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e em parceria com a editora Estudo Play, o Esquenta Enem MG. A série de aulas ao vivo tem como objetivo preparar os alunos para o primeiro simulado do Enem MG, que ocorrerá entre os dias 22 e 24/4. As aulas proporcionarão conteúdos estratégicos, visando otimizar o desempenho dos estudantes nas cinco áreas do conhecimento avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas estão programadas para os dias 5, 12 e 19/4, sempre aos sábados, e serão ministradas por professores renomados, que abordarão os principais tópicos de Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. A iniciativa faz parte das ações do Enem MG, disponível em 2025 para 700 mil estudantes da rede estadual de ensino.

Para a diretora de Ensino Médio da SEE/MG, Vanessa Nicoletti, a iniciativa oferece uma oportunidade ímpar de preparação para os estudantes e representa um passo importante na jornada rumo ao sucesso no exame. “O Esquenta Enem MG é uma excelente oportunidade para nossos estudantes se prepararem para o simulado. Com o apoio de aulas ao vivo e abordagem interativa, queremos garantir que eles se sintam mais preparados e confiantes para o Enem”.







O simulado será realizado pelos estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio e dos 2º e 3º períodos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “O esquenta é uma grande oportunidade para os estudantes se prepararem para o Simulado Enem MG. Com as aulas, eles poderão identificar pontos de melhoria, atendendo às competências exigidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”, afirma o diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.

Os alunos poderão acompanhar as aulas ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação, do Estudo Play, pela plataforma Enem MG e pela Rede Minas.

Sobre o projeto Enem MG

A plataforma Enem MG foi desenvolvida utilizando tecnologia avançada para transformar a preparação dos estudantes da rede estadual. Com o uso de inteligência artificial, a plataforma oferece correção automática de redações manuscritas, trilhas de estudo personalizadas e suporte pedagógico para professores e gestores. Em parceria com a Britannica Education, líder mundial em conteúdo educacional, a plataforma garante acesso a materiais de alta qualidade, alinhados às exigências do Enem.

Em 2024, a plataforma alcançou resultados significativos em Minas Gerais, com mais de 600 mil redações corrigidas por IA, 750 mil cadernos de simulados impressos e adesão de 85% dos estudantes cadastrados. No Enem, mais de 4 mil estudantes conquistaram notas acima de 950 pontos, após utilizarem a plataforma e os recursos preparatórios para o exame, bem como o apoio dos professores da rede.