Volta Redonda x Cuiabá Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (06/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Volta Redonda x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem VRD como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Volta Redonda x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações para estreia na Série B 2025

Neste domingo, dia 6 de abril, às 19h (horário de Brasília), Volta Redonda e Cuiabá se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro de dois clubes em momentos opostos: um retorna à Série B após longa ausência, e o outro tenta se reerguer após queda inédita da elite.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+, com cobertura completa da ESPN, dentro do serviço de streaming.

Estreias com objetivos distintos

Volta Redonda

Campeão da Série C em 2024, o Voltaço volta à Série B após 26 anos e entra na competição com a meta inicial de se manter na divisão. O time comandado por Rogério Corrêa aposta na base vencedora da temporada passada e na força do Raulino de Oliveira para começar bem diante da torcida.

Cuiabá

Já o Dourado, rebaixado da Série A pela primeira vez em sua história, é apontado como um dos fortes candidatos ao retorno imediato. Sob o comando experiente de Guto Ferreira, o time mato-grossense aposta em um elenco mesclado entre jovens talentos e atletas rodados para conquistar o acesso.

Prováveis escalações

Volta Redonda:

Jean; Henrique, Bruno Barra, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho, Luciano Naninho e PK; MV e Bruno Santos.

Técnico: Rogério Corrêa

Cuiabá:

Mateus Pasinato; Matheusinho, Bruno Alves, Gui Mariano e Sander; Lucas Mineiro, Denilson e Ruan Oliveira; Juan Christian, André Luís e Derik Lacerda.

Técnico: Guto Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.