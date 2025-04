Seop apreende 150 quilos de cobre e recupera equipamento da CET-Rio que foi furtado na Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Todo o material estava em um ferro-velho clandestino na Favela do Metrô, no Maracanã – Divulgação

Equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) apreenderam, neste domingo (6/4), 150 quilos de cobre e recuperaram um armário controlador de sinal de trânsito da CET-Rio que foi furtado na região da Tijuca, na Zona Norte. Durante a operação também foram encontrados 19 telefones celulares, tablets, uma balança, uma caixa registradora e outros itens sem procedência. Todo o material estava em um ferro-velho clandestino na Favela do Metrô, no Maracanã, área com presença de crime organizado armado. O responsável pelo ferro-velho fugiu com a chegada das equipes. A ocorrência foi registrada na 18ª DP, na Praça da Bandeira. A ação contou com apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar.

Rastreamento por GPS de peças furtadas

A operação foi desencadeada pelo rastreamento feito por GPS de materiais públicos da Prefeitura como sinais de trânsito, papeleiras e outros itens com grande índice de furto na cidade. Os agentes da Seop identificaram que a caixa controladora de sinal de trânsito foi retirada do local onde estava sendo monitorada e, por meio dos GPS implantados nas peças, conseguiran acompanhar sua movimentação até um ferro-velho na Favela do Metrô.

– Essa operação e essas apreensões são extremamente importantes porque mostram o trabalho de inteligência e tecnologia que estamos utilizando para combater o furto de cabos e a receptação de matérias furtados na cidade – destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A Seop monitora cerca de 100 pontos na cidade com grande quantidade de furtos desses itens com o objetivo de auxiliar na redução de furtos de peças de equipamentos municipais e bens públicos da cidade do Rio de Janeiro.

Desde 2021 a Seop já apreendeu 138 toneladas de fios e cobres e interditou 155 estabelecimentos por funcionamento irregular. Durante as operações, 60 pessoas foram conduzidas à delegacia, 103 ligações clandestinas de água e luz foram desfeitas e 777 armas brancas foram apreendidas.