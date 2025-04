Prefeitura anuncia Rio Capital Mundial do Livro em evento na Academia das Ciências de Lisboa – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Caixa Literária será entregue no dia 11 de abril, data do lançamento da marca oficial do Rio Capital Mundial do Livro – Divulgação

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove no dia 8 de abril, na Academia das Ciências de Lisboa, o evento Rios da Palavra, em parceria com a Academia Brasileira de Letras (ABL) . A cerimônia marca o início das celebrações do Rio como Capital Mundial do Livro e contará com a presença do secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha. Também participarão do evento o presidente da ABL, Merval Pereira, e o presidente da Academia das Ciências de Lisboa, José Francisco Rodrigues, além de representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O evento terá como destaque a apresentação de uma Caixa Literária. Dentro dela, livros de obras clássicas e contemporâneas selecionadas por Portugal, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Moçambique. Após o evento, a caixa seguirá para o Rio de Janeiro, onde será recebida pelo prefeito Eduardo Paes no Real Gabinete Português de Leitura, na cerimônia de lançamento da marca oficial do Rio Capital Mundial do Livro. A ação simboliza a diversidade e a riqueza da literatura lusófona.

Ao longo do ano, obras brasileiras serão escolhidas por meio de concursos, festivais e prêmios e somadas a esse acervo. A proposta é que a formação dessa Caixa Literária seja incorporada à programação oficial das Capitais Mundiais do Livro da UNESCO, com o Rio assumindo o papel de catalisador e difusor da produção literária em língua portuguesa para o mundo. O título, concedido pela UNESCO pela primeira vez a uma cidade de língua portuguesa em reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura no município, foi anunciado pelo prefeito Eduardo Paes em 2024, e englobará uma extensa agenda de eventos e ações voltadas para a formulação de novas políticas públicas de Livro e Leitura.

Rio Capital Mundial do Livro: próximos eventos

A Caixa Literária será entregue no dia 11 de abril, em evento que marcará também o lançamento da marca oficial do Rio Capital Mundial do Livro, no Real Gabinete Português de Leitura. Durante o evento, será revelada a marca oficial, criada por um designer carioca vencedor de concurso promovido pela ABL, com apoio da Prefeitura do Rio, bem como os detalhes sobre a programação oficial do Rio Capital Mundial do Livro. A cerimônia contará com autoridades, membros da Academia e representantes do setor cultural, além da exibição de um vídeo promocional com registros do evento em Lisboa.

A Prefeitura do Rio promoverá, no dia 23 de abril, a abertura do Rio Capital Mundial do Livro, no Teatro Carlos Gomes. Um espetáculo marcará oficialmente o início do ano literário da cidade. O espetáculo celebrará, em performances artísticas a vida e a obra dos grandes autores da literatura brasileira e relevará as obras da caixa literária. A solenidade contará com a presença de autoridades, representantes da UNESCO e nomes de relevo do cenário cultural do Brasil.

Sobre o Rio Capital Mundial do Livro

O título de Capital Mundial do Livro foi concedido pela UNESCO ao Rio de Janeiro em reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura no município, e anunciado pelo prefeito Eduardo Paes em 2024. A cidade terá uma extensa agenda de eventos e ações voltadas para a formulação de novas políticas públicas de livro e leitura, com apoio das principais entidades do mercado editorial brasileiro. Também faz parte da agenda do Rio Capital Mundial do Livro uma série de eventos e ações voltados para o desenvolvimento econômico do setor e para a formulação de novas políticas públicas de livro e leitura. Desde agosto de 2024, a Prefeitura do Rio já destinou cerca de R$ 5,1 milhões em editais destinados a realização de feiras literárias, capacitação de escritores, promoção de ações voltadas à difusão da literatura brasileira e promoção de autores cariocas.