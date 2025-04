Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Palocci no STF

Posted on

Por MRNews Região do Seridó deve registrar chuvas intensas durante o Carnaval 2025 Durante o período do Carnaval 2025, a Região do Seridó, conhecida por sua cultura rica e clima peculiar, deverá enfrentar intensas pancadas de chuva, conforme as previsões meteorológicas divulgadas recentemente. As estimativas apontam que os episódios de chuva se intensificarão especialmente no […]