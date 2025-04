Monterrey x Guadalajara Chivas ASSISTIR AO VIVO HOJE (05/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Monterrey x Guadalajara Chivas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (05) às 22h05 hs (horário de Brasília). A partida tem Monterrey como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Prévia da Partida: Monterrey x Guadalajara Chivas – Primeira Divisão do México (Clausura 2025)

O Estadio BBVA Bancomer será palco de um confronto importante entre Monterrey e Guadalajara Chivas, válido pela 14ª rodada do Clausura da Primeira Divisão Mexicana. O duelo está marcado para o dia 06 de abril de 2025, às 01h05 (horário l9cal). Com ambas as equipes buscando subir na tabela, a partida promete ser equilibrada e intensa.

Situação das Equipes

O Monterrey ocupa atualmente a 9ª colocação, com 19 pontos em 13 jogos (5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas). A equipe vem de uma derrota em casa para o Club Tijuana por 2×1, mas se mantém invicta em boa parte dos jogos como mandante nesta campanha.

Já o Guadalajara Chivas aparece logo abaixo, em 11º lugar, com 16 pontos (4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas). A equipe vive um momento de instabilidade e busca reencontrar a regularidade fora de casa para se manter viva na luta por vaga no mata-mata.

Prováveis Escalações

Monterrey (4-2-3-1)

Técnico: Martín Demichelis

Goleiro: L. Cárdenas

Defensores: E. Aguirre, S. Medina, H. Moreno, G. Arteaga

Meio-campo: J. Rodríguez, I. Fimbres Ochoa, S. Canales, O. Torres, L. Ocampos

Ataque: G. Berterame

Guadalajara Chivas (4-3-3)

Técnico: Gerardo Espinoza

Goleiro: J. Rangel

Defensores: M. Gómez, R. Martinez Ruiz, G. Sepúlveda, V. Guzmán

Meio-campo: L. Romo, M. Chávez Garcia, F. Beltrán

Ataque: R. Alvarado, J. Hernández (Chicharito), C. Cowell

Retrospecto e Estatísticas

Nos últimos 14 confrontos diretos, o equilíbrio é notável: 5 vitórias para o Monterrey, 4 empates e 5 vitórias para o Chivas. Entretanto, em jogos no Estadio BBVA, o Chivas leva uma leve vantagem histórica com 11 vitórias em 23 jogos como visitante.

O resultado mais comum nesse confronto tem sido vitória por 1 a 2 para o Chivas, o que aconteceu quatro vezes nos últimos anos.

Forma recente do Monterrey (últimos 5 jogos):

Derrota para Tijuana (1×2)

Vitória sobre Pumas UNAM (3×1)

Empate com Vancouver Whitecaps (2×2 – CONCACAF)

Empate com Cruz Azul (1×1)

Derrota para Tigres (0x1)

Forma recente do Chivas (últimos 5 jogos):

Derrota para Club América

Empate com León

Vitória sobre Necaxa

Derrota para Pachuca

Derrota para Toluca

Odds e Palpites

As melhores odds para o resultado final, de acordo com a Oddspedia, são:

Monterrey vence: 2.12 (Betano)

2.12 (Betano) Empate: 3.30 (Stake.com)

3.30 (Stake.com) Guadalajara Chivas vence: 3.50 (Betano)

O palpite mais indicado por especialistas e tipsters é a vitória do Monterrey, com base na força da equipe em casa e na instabilidade do adversário como visitante.

Dica de aposta sugerida:

Resultado Final: Monterrey

Placar exato sugerido: 2×1

Mais de 2.5 gols na partida: Sim (odd 1.98 na Betano)

Onde Assistir

Apesar de não haver confirmação de transmissão por TV aberta no Brasil, você pode acompanhar Monterrey x Guadalajara Chivas ao vivo por plataformas de streaming com cobertura internacional. A Oddspedia recomenda registrar-se nas casas de apostas com transmissão integrada para acompanhar o jogo gratuitamente.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.