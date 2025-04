Ferroviária x Remo Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (06/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Ferroviária x Remo é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Ferro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Ferroviária x Remo: duelo de estreantes na Série B agita a Fonte Luminosa

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 começa com um confronto promissor neste domingo (6), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara. Ferroviária e Remo, recém-promovidos da Série C, se enfrentam com o objetivo de largar com o pé direito na competição.

Ambas as equipes chegam embaladas pela boa campanha em 2024, mas agora o desafio é maior: a disputa por uma vaga na elite do futebol nacional.

Ferroviária tenta esquecer eliminação no Paulista A2

Depois de cair nas quartas de final do Paulistão A2 para o Ituano, a Ferroviária, comandada por Vinícius Bergantin, teve tempo para se reorganizar e foca agora na estreia diante de sua torcida. O time manteve a base do acesso e aposta na força coletiva para surpreender na Série B.

O destaque da equipe segue sendo o meia Cássio Gabriel, que atua como cérebro do time. Outro nome importante é o atacante Quirino, esperança de gols para a Locomotiva.

Remo chega empolgado com campanha no Parazão

Do outro lado, o Remo, que está na final do Campeonato Paraense, vive um bom momento sob o comando de Daniel Paulista. Mesmo com a eliminação precoce na Copa do Brasil para o Criciúma, o Leão Azul mostra evolução e quer aproveitar o embalo estadual para pontuar fora de casa.

Com jogadores experientes como Pedro Rocha e Marcelo Rangel, o Remo aposta na mescla entre juventude e rodagem para fazer uma Série B segura e competitiva.

Prováveis escalações

Ferroviária: Léo Wall; Weverton, Gustavo Medina, Ronaldo Alves, Zé Mário; Ricardinho, Alencar, Cássio Gabriel; Ian Lucas, Juninho, Quirino.

Técnico: Vinícius Bergantin

Remo: Marcelo Rangel; Kadu Santos, Klaus, Reynaldo, Rodriguez; Caio, Jaderson, Dodô; Janderson, Pedro Rocha e Ytalo.

Técnico: Daniel Paulista

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN. O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real pelo 365Scores, com estatísticas atualizadas e notificações em tempo real.

Arbitragem

O árbitro da partida será Lucas Casagrande, que terá a missão de comandar o duelo de abertura com equilíbrio.

Quer que eu inclua palpites, histórico recente ou destaques para apostas? Posso adaptar o texto conforme quiser.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.