Em noite voltada ao empreendedorismo feminino, força do agro e moda são destaques no estande da Prefeitura de Campo Grande – CGNotícias

Por MRNews



O segundo dia de atividades no estande da Prefeitura de Campo Grande, durante a 85ª Expogrande, foi dedicado à valorização do empreendedorismo feminino. O evento reuniu empresárias de diferentes setores, que compartilharam suas experiências e destacaram o papel das mulheres no fortalecimento da economia local.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância de criar espaços que incentivem a atuação das mulheres no mercado.

“Estamos muito felizes em realizar este encontro tão especial e poder mostrar ao público o trabalho dessas empresárias que fazem com que a economia em Campo Grande avance e cresça e, através do trabalho delas, a nossa cidade seja projetada fora do nosso estado, mostrando a força da nossa terra e da nossa gente”, afirmou a prefeita.

Durante o evento, a produtora agrícola Vânia Simões Duarte apresentou sua trajetória de mudança profissional. Atuando há 12 anos no setor agropecuário, ela iniciou sua produção com alimentos orgânicos voltados às necessidades do filho, nascido prematuro, e que demandava uma alimentação mais natural. Ao longo do tempo, passou a investir na produção de mandioca, o que lhe permitiu alcançar novos mercados locais e ampliar sua renda.

“Hoje minha mercadoria se vende sozinha. Pela qualidade que possui, conquistei uma clientela fiel, no entanto, quero seguir me qualificando para que possa alcançar novos mercados e também inspirar outras mulheres a também empreenderem e avançarem”, declarou.

A secretária-executiva da Mulher, Angélica Fontanari, destacou que a Prefeitura tem investido em políticas públicas voltadas ao fortalecimento da mulher empreendedora. Segundo ela, o projeto Mulheres Conectadas, desenvolvido pela SEMU, tem como objetivo estimular o empreendedorismo por meio da capacitação e da troca de experiências.

“A força e a resiliência das mulheres são transformadoras. O projeto Mulheres Conectadas foi criado justamente para dar visibilidade a essas histórias e oferecer um espaço onde ideias se encontram, parcerias nascem e o empreendedorismo acontece. Seguiremos incentivando, capacitando e conectando mulheres para que elas sejam protagonistas da própria história”, afirmou Angélica.

A programação também contou com um desfile de moda promovido por empreendedoras de Campo Grande, associadas à BPW. Foram apresentadas peças autorais, como roupas e acessórios personalizados da artista plástica Iacita Azamor, joias e pedrarias da Madam Joias, bolsas e cintos de Zanir Furtado, e calçados e chapéus da empresa Streek65.

“É uma grande satisfação para nós estarmos hoje aqui nesse ambiente de grande visibilidade e credibilidade do nosso Estado para compartilhar o empreendedorismo dessas mulheres incríveis que têm um trabalho de excelência que, com certeza, vai impactar positivamente a vida de outras mulheres”, afirmou Ianê Milan, presidente da BPW Campo Grande.

Encerrando a noite, o público acompanhou a apresentação musical da dupla Wilson da Viola e Pollyana Sanfoneira, com repertório voltado ao sertanejo raiz e à música regional.

O estande da Prefeitura funciona diariamente das 9h às 21h durante a Expogrande, com uma programação gratuita composta por palestras, oficinas e workshops. As atividades têm como foco a inovação, tecnologia, empreendedorismo e desenvolvimento econômico, aproximando a gestão municipal da população e dos setores produtivos.

#PraTodosVerem: Na matéria há seis fotos. A primeira, utilizada como capa, mostra uma das modelos na passarela, usando roupa branca, pedrarias em tons de rosa e uma bolsa marrom; a segunda foto mostra a prefeita Adriane Lopes, ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento e representantes da BPW, durante pronunciamento; a terceira foto é da a produtora agrícola Vânia Simões Duarte; a quarta imagem mostra a secretária-executiva da Mulher, Angélica Fontanari; a quinta fotografia é da presidente da BPW Campo Grande, Ianê Milan; a sexta foto é um registro da apresentação da dupla Wilson da Viola e Pollyana Sanfoneira.