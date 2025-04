Desportivo Toluca x Santos Laguna UNAM ASSISTIR AO VIVO HOJE (06/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Desportivo Toluca x Santos Laguna é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (06) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem TOLUCA como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Prévia e Palpites: Desportivo Toluca x Santos Laguna – Primeira Divisão do México

Neste sábado, 6 de abril de 2025, às 21h (horário de Brasília), o Desportivo Toluca recebe o Santos Laguna no Estadio Nemesio Diez, em partida válida pela 14ª rodada da Primeira Divisão do México – Torneio Encerramento. Em momentos opostos na tabela, as duas equipes entram em campo com objetivos distintos, o que promete um confronto movimentado.

Desempenho das equipes

Desportivo Toluca

Vivendo grande fase, o Toluca chega embalado com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo triunfos sobre Pachuca (3×2), Puebla (3×0) e Necaxa (5×2). Com 27 pontos em 13 jogos, ocupa a segunda posição na tabela, somando 8 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. O ataque é um dos mais letais da competição, com 33 gols marcados.

O técnico Mohamed Matjevich aposta no entrosamento de jogadores como Alexis Vega, Héctor Herrera e Marcel Ruiz. Atuando em casa, o Toluca tem sido praticamente imbatível.

Santos Laguna

Na contramão, o Santos Laguna vive uma temporada desastrosa. A equipe venceu apenas duas vezes em 13 partidas, somando míseros 7 pontos. Com 26 gols sofridos, possui uma das defesas mais vazadas da competição e ocupa a 18ª (última) colocação na tabela.

O técnico Fernando Ortiz deve montar uma equipe com maior cautela, mas terá um difícil desafio diante da pressão ofensiva do adversário.

Histórico do confronto

Nos últimos 54 encontros entre as duas equipes, o retrospecto é equilibrado: Toluca venceu 19 vezes, contra 21 triunfos do Santos Laguna, além de 14 empates. Jogando em casa, o Toluca leva vantagem, com 15 vitórias em 27 jogos.

O último confronto no Nemesio Diez, em fevereiro de 2024, terminou com vitória dos mandantes por 1 a 0.

Escalações prováveis

Desportivo Toluca (4-3-1-2):

Pau López; Diego Barbosa, Bruno Méndez, A. Castelnoble, J. Gallardo; J. Dominguez, F. Romero, H. Herrera; A. Vega; M. Ruiz e J. Angulo.

Santos Laguna (4-2-3-1):

Carlos Acevedo; J. Abella, E. Gutierrez, J. Perez, E. Echeverria; A. Lopez, J. Guemez; C. Dajome, F. Villalba, R. Sordo; B. Barticciotto.

Odds e apostas

As casas de apostas apontam favoritismo total para o Toluca:

Toluca vence – 1.21 (Betano)

– 1.21 (Betano) Empate – 7.25 (Sportingbet)

– 7.25 (Sportingbet) Santos Laguna vence – 13.00 (bet365)

– 13.00 (bet365) Mais de 2,5 gols – 1.33

– 1.33 Resultado correto sugerido: Toluca 2 x 0 Santos Laguna

Palpites para Toluca x Santos Laguna

Com base nas estatísticas recentes, forma atual e qualidade técnica, os palpites para este jogo são:

Vitória do Toluca (1.21): Invicto há cinco jogos, o time da casa deve dominar o confronto.

Invicto há cinco jogos, o time da casa deve dominar o confronto. Mais de 2,5 gols (1.33): A média de gols do Toluca é alta, enquanto o Santos tem defesa frágil.

A média de gols do Toluca é alta, enquanto o Santos tem defesa frágil. Ambas marcam – Não (1.70): Com dificuldades ofensivas, o Laguna deve passar em branco.

Com dificuldades ofensivas, o Laguna deve passar em branco. Resultado correto: 2×0 (7.00): Placar mais provável segundo algoritmos da Oddspedia.

Onde assistir ao vivo

Até o momento, nenhum canal de TV no Brasil confirmou a transmissão da partida. No entanto, é possível acompanhar o placar ao vivo, estatísticas em tempo real e comentários na plataforma Oddspedia.

Fique de olho nas odds atualizadas e nas promoções de casas de apostas como Stake, Betano, bet365 e Sportingbet, que oferecem bônus e ofertas especiais para este confronto da Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.