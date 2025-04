Cruz Azul x Pumas UNAM ASSISTIR AO VIVO HOJE (05/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Cruz Azul x Pumas UNAM é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (05) às 00h10 hs (horário de Brasília). A partida tem CA como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Cruz Azul x Pumas UNAM: Palpites, Odds, Escalações e Onde Assistir ao Vivo – 06/04/2025

O aguardado duelo entre Cruz Azul e Pumas UNAM, válido pela 14ª rodada da Primeira Divisão do México – Torneio Encerramento, será disputado neste sábado, 6 de abril de 2025, às 00h10 (horário de Brasília) no tradicional Estadio Azteca, na Cidade do México. Com ambas as equipes lutando por posições melhores na tabela, o confronto promete ser intenso e equilibrado.

Como Chegam as Equipes

Cruz Azul ocupa atualmente a 6ª colocação com 25 pontos, tendo vencido 7 partidas, empatado 4 e perdido apenas 2. A equipe comandada por Vicente Sanchez vive um bom momento, com destaque para a recente vitória fora de casa contra o Chivas por 1×0 e o triunfo expressivo sobre o Atlético San Luis por 3×0.

Já o Pumas UNAM aparece em 10º lugar com 17 pontos, somando 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A equipe vem oscilando, com resultados mistos nas últimas rodadas, o que a deixa sob pressão para pontuar fora de casa contra um rival direto.

Histórico do Confronto (H2H)

Nos últimos 61 jogos entre as equipes, o Cruz Azul venceu 32, enquanto o Pumas UNAM triunfou em 14 ocasiões, com 15 empates. A vantagem histórica é claramente dos Azules, que também venceram os dois últimos confrontos diretos em 2024.

Possíveis Escalações

Cruz Azul (4-2-3-1)

Goleiro: Kevin Mier

Defesa: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero

Meio-campo: Erik Lira, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Mateusz Bogusz

Ataque: Ángel Sepúlveda

Pumas UNAM (4-5-1)

Goleiro: Alex Padilla

Defesa: Nathanael Ananias, Pablo Bennevendo, Lisandro Magallán, Robert Ergas

Meio-campo: Piero Quispe, Ruben Duarte, José Caicedo, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla

Ataque: Guillermo Martínez

Onde Assistir Cruz Azul x Pumas UNAM

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma Oddspedia, que oferece cobertura em tempo real com comentários e estatísticas. Basta se registrar gratuitamente no site e acompanhar o duelo sem anúncios. Até o momento, não há confirmação de canais de TV que exibirão o confronto no Brasil.

Odds e Palpites

As melhores odds disponíveis para o confronto são:

Vitória do Cruz Azul – 1.72 (Betano)

– 1.72 (Betano) Empate – 3.65 (Betano)

– 3.65 (Betano) Vitória do Pumas UNAM – 5.50 (bet365)

– 5.50 (bet365) Ambas Marcam: Sim – 2.00 (bet365)

– 2.00 (bet365) Mais de 2.5 Gols – 2.10 (bet365)

Palpite principal: Ambas as equipes marcam (Sim) – odd 2.00

Palpite alternativo: Cruz Azul vence e ambas marcam – odd elevada

Fatos Interessantes da Partida

O Cruz Azul marca 26% dos seus gols entre os minutos 0-15.

O placar mais comum entre os times é 2×1 a favor do Cruz Azul , ocorrido 11 vezes.

, ocorrido 11 vezes. Jogando em casa, o Cruz Azul tem vantagem histórica contra o Pumas com 11 vitórias em 28 partidas.

Conclusão

Este é um confronto decisivo para as pretensões de ambas as equipes no torneio. O Cruz Azul, mais consistente e jogando em casa, é o favorito, mas o Pumas UNAM tem qualidade ofensiva suficiente para marcar. A aposta em “Ambas Marcam” é sólida, com base no histórico e no desempenho recente das equipes.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.