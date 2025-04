Chuva em Ubatuba altera cronograma de Escolas Municipais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina no dia 31 de maio Na reta final para entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais administradas pelo Centro Paula Souza (CPS) continuam prestando consultoria gratuita para quem encontra dificuldades […]