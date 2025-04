BRT Seguro prende trio por furto no Recreio dos Bandeirantes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes do BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), prenderam, na quinta-feira (3/4), dois homens e uma mulher por furtarem placas de alumínio próximo à estação do BRT Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes. O material, que estava sendo utilizado em uma obra, foi arrancado e transportado pelo trio.

A equipe do BRT Seguro recebeu a denúncia pela manhã e deu início às buscas na região, localizando os envolvidos com as placas. Diante dos fatos, enquanto parte dos agentes solicitava imagens das câmeras de segurança da área — que registraram a ação criminosa —, outra parte se dirigiu ao local da obra, onde foi verificado que parte da estrutura metálica havia sido arrancada e levada pelos indivíduos.

Os agentes conduziram os sujeitos à 42ª DP para apresentação dos fatos às autoridades policiais. O material foi recuperado.