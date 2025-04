Agência Minas Gerais | Mural das Águas: projeto da Copasa desperta consciência ambiental por meio da arte

Relacionadas



Muros e paredes de escolas públicas ganham cores e formas, e se transformam em obras de arte que contam histórias sobre a água por meio do projeto Arte Chuá nas Escolas – Mural das Águas. A iniciativa de educação ambiental da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) busca sensibilizar a comunidade escolar em relação à preservação dos recursos hídricos. As atividades começam neste mês, passando, inicialmente, por escolas de Itamonte, Baependi, Tiros, Campanha, Santa Luzia e Salinas.

Por meio do Mural das Águas, uma equipe interdisciplinar, composta por colaboradores de equipes ambientais da Copasa e artistas plásticos, promove palestras e oficinas com o objetivo de estimular os alunos a criarem narrativas sobre suas relações com a água e as diversas formas de utilização desse recurso. A ideia é incentivá-los a refletirem de forma crítica sobre ações de preservação ambiental e saneamento em seu município.

As oficinas ocorrem, geralmente, com uma turma de 30 alunos, preferencialmente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de uma escola parceira do Chuá Socioambiental e que foi contemplada com o Selo Chuá: Escola Amiga do Meio Ambiente. Outro critério de seleção das escolas é a implementação do Programa Pró-Mananciais em municípios de concessão da Copasa.

Os estudantes elaboram desenhos individuais, o artista plástico responsável pela oficina e os alunos participantes selecionam os trabalhos apresentados e iniciam a montagem do projeto da história das águas na cidade, construindo coletivamente a narrativa que comporá o mural. Após aprovação da direção, o projeto idealizado pelo grupo é transferido para o muro da escola selecionado.

Jornada de aprendizado

Itamonte, no Sul de Minas, será a primeira cidade a receber a iniciativa em 2025, nas escolas municipais Noemi M. Bustamante e Professora Adelaide Mª F. Bacelar.. “Será uma lembrança de um ano de atividades incríveis das quais os alunos participaram com entusiasmo e alegria, em que adquiriram conhecimento da importância da preservação da água e da responsabilidade de cada um em cuidar desse recurso natural que caracteriza a Mantiqueira, a ‘Serra que Chora’”, afirma a educadora ambiental Rebeca Mendes.

Rosiane Rodrigues de Lima, diretora da Escola Municipal João Francisco Capetinga, em Tiros, na região do Alto Paranaíba, comenta as expectativas em relação ao projeto. “A nossa comunidade escolar está ansiosa para a chegada do Mural das Águas. Com essa parceria, temos grandes expectativas para a mudança de postura e compreensão das crianças sobre importância de proteção de mananciais, economia de água consumida em casa e na escola, destino final da água e conscientização em relação à defesa dos mananciais de água que servem a cidade. Certamente nossa escola ficará mais bonita e alegre com a arte no muro”.

Atuação socioambiental da Copasa

O projeto de educação ambiental Arte Chuá nas Escolas – Mural das Águas é uma iniciativa educadora e de sensibilização ambiental atrelada ao Programa Pró-Mananciais. Nos anos de 2023 e 2024, a iniciativa foi realizada em 79 escolas de 60 municípios mineiros, tendo alcançado mais de 2,2 mil estudantes. Por meio de parcerias com escolas e demais instituições ligadas ao meio ambiente, o Chuá promove atividades de educação ambiental voltadas à conscientização sobre a importância da preservação e recuperação de mananciais para fins de abastecimento.

























Comprometida com a proteção das águas e com a sustentabilidade, a Copasa desenvolve ainda o Programa Pró-Mananciais como uma importante iniciativa de sua agenda ESG (sigla para Ambiental, Social e Governança, em inglês). O programa promove a mobilização da comunidade e de instituições parceiras, com o objetivo de fortalecer o sentimento de pertencimento da população em relação à microbacia hidrográfica de sua região, estimulando a corresponsabilidade na preservação dos recursos hídricos.

Alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), o Pró-Mananciais é uma expressão concreta da realização do propósito da Copasa de “Cuidar da água e gerar valor para as pessoas”, demonstrando que é possível aliar o fornecimento de serviços essenciais à preservação das fontes de água e ao desenvolvimento sustentável das comunidades atendidas.