Agência Minas Gerais | Governo de Minas participa da Conferência Atlantos, em Porto Alegre

Com o tema “Conflitos contemporâneos: Como salvar o Ocidente?”, a 9ª edição da Conferência Atlantos, promovida pelo Instituto Atlantos, recebeu o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como palestrante na abertura, neste sábado (5/4), em Porto Alegre (RS).

A conferência reúne especialistas e lideranças para debater conflitos e valores do liberalismo no mundo ocidental. “Minas Gerais é um Estado, que assim como o Rio Grande do Sul, enfrenta dificuldades financeiras, mas tem avançado em todas as políticas públicas. São 2,3 mil escolas reformadas, por exemplo”, citou o governador de Minas.

























Mais de 250 pessoas, a maioria jovens, acompanharam o evento que também teve, entre os palestrantes, o deputado federal Marcel van Hattem. “Fico muito feliz de participar dessa conferência com muitas pessoas jovens e já interessadas em contribuir com a sociedade”, completou Zema.

Atlantos

O governador mineiro recebeu das mãos do presidente do Instituto Atlantos, Guilherme Dadda, o Caderno de Políticas Públicas para Controle de Inundações no Rio Grande do Sul. O documento tem como um dos objetivos orientar governantes para criar cidades resilientes em qualquer estado do país, frisando como o desenvolvimento econômico e o urbanismo qualificam os municípios, sendo focado em mercado, liberdade individual e eficiência.

Reconhecido internacionalmente, o Atlantos foi premiado em 2017 com o Smith Student Outreach Award, concedido pela Atlas Network, destacando-se como o melhor think tank estudantil do mundo

Varejo

Pela manhã, o governador Romeu Zema se reuniu com diretores da Lojas Renner S.A., no centro administrativo da empresa, em Porto Alegre. Ele conheceu detalhes sobre o processo de desenvolvimento de produtos e inovações tecnológicas da empresa. Também foram apresentados os números da companhia, que reúne diferentes marcas, e possíveis projetos para Minas Gerais. Atualmente, a Lojas Renner S.A. já possui mais de 1 mil colaboradores no estado.

Zema frisou a importância dos investimentos privados no estado exatamente por serem responsáveis diretamente pela geração de emprego e renda para os mineiros. Desde 2019, o Governo de Minas já atraiu R$ 475 bilhões em investimentos privados, graças a um ambiente favorável aos negócios, que impulsiona o desenvolvimento econômico.