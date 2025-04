4ª edição do “Pedala Sorocaba” de 2025 reúne dezenas de participantes neste domingo (6) – Agência de Notícias

A 4ª edição do “Pedala Sorocaba” em 2025 reuniu, neste domingo (6), dezenas de pessoas. Com ponto de partida, marcada às 8h30, no Parque das Águas, os participantes puderam pedalar em diferentes vias da cidade, em um percurso de, aproximadamente, 15 km, ida e volta.

Os encontros são promovidos pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com o apoio das Secretarias de Governo (Segov), de Comunicação (Secom), de Mobilidade (Semob), e da Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), mais o suporte da Urbes – Trânsito e Transportes e do Saae/Sorocaba (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Camila Trevizan, de 43 anos, é de Conchas (SP), e participou a convite de familiares que moram em Sorocaba. Pela primeira vez no “Pedala Sorocaba”, Camila aprovou a iniciativa. “Participo de grupos de pedal na minha cidade, mas com certeza se tivesse esse tipo de programação aberta ao público, também participaria”, disse.

O percurso partiu do Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre e seguiu pela Avenida Juvenal de Campos e Avenida Comendador Pereira Inácio, chegando até o Trevo da Vida. Já o trajeto de retorno foi pela Avenida Comendador Pereira Inácio, Avenida Juvenal de Campos e Avenida Dom Aguirre, chegando de volta ao Parque das Águas. A ação contou com todo suporte dos agentes de trânsito da Semob durante a condução e sinalização do fluxo ao longo do trajeto.

Também foram oferecidas bicicletas pelo sistema Integrabike, da Urbes, com possibilidade de devolução das bikes em qualquer uma das 15 estações, após o término do evento, sem cobrança pelo tempo extra.

Os participantes estiveram, o tempo todo, acompanhados de um carro de apoio e ambulância, além de receberem o suporte das equipes da Semob no controle do trânsito e na sinalização do tráfego, ao longo do trajeto. O Saae/Sorocaba, por sua vez, forneceu água potável no ponto de partida e chegada.