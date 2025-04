Vôlei de Ubatuba estreia nos Jogos da Juventude em Ilhabela – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Neste fim de semana, as equipes de vôlei de Ubatuba, feminino e masculino, que tem o apoio da Secretária de Esportes e Lazer disputam os Jogos da Juventude em Ilhabela, competição que reúne equipes das cidades do Litoral Norte. ambas na categoria sub-19. A equipe campeã da etapa regional garante vaga para a próxima fase, que será realizada em São José dos Campos.

O regulamento é o mesmo para as categorias masculina e feminina, todas as equipes disputarão partidas entre si. As cidades participantes da fase do Sub Regional são Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

“A competição serve de referência para as demais disputas previstas para 2025. O torneio é importante para que possamos focar no Jogos Regionais. A competição serve de termômetro para o calendário esportivo,” afirmou o coordenador de competições, Nicrano Gomes Junior.

“Temos uma base jovem, com atletas de 17 anos disputando uma competição sub-19. Isso mostra o comprometimento e o talento do nosso grupo. Mesmo sendo uma equipe nova vem obtendo bons resultados,” ressaltou o técnico da equipe masculina, Marcos Jardim.

Já a equipe feminina também estreia, enfrentando Caraguatatuba, às 18 horas. Em preparação para os Jogos da Juventude, foram realizados amistosos durante os meses de fevereiro e março.

“Esses jogos preparatórios foram fundamentais para o entrosamento e ritmo de jogo das atletas,” avaliou o técnico Samuel Pedroso.

Além da busca por uma vaga na próxima fase da competição estadual, a participação nos Jogos da Juventude, que também pode ser chamado de sub-regional, também é vista como um passo importante para a preparação das equipes com vistas aos Jogos Regionais.

Agenda da equipe de Ubatuba

4 de abril

Vôlei feminino – 18:00

Ubatuba x Caraguatatuba

Volêi masculino – 19:00

Ubatuba x Caraguatatuba