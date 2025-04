Ubatuba recebe provas do CNCA para aplicação na Rede Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta semana, a secretaria de Educação de Ubatuba recebeu as provas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA, que serão aplicadas na Rede Municipal de Ensino. A avaliação, realizada em todo o país, tem o objetivo de diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos em português e matemática, permitindo ajustes pedagógicos ao longo do ano.

Em Ubatuba, as 6.288 crianças matriculadas no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, farão as provas nas próprias escolas onde estudam. O Ciclo I dessa atividade está marcada para os dias 7 a 11 de abril.

O CNCA é uma parceria entre a União, Estados e Municípios para fortalecer a alfabetização e recuperar defasagens causadas pela pandemia.

“Esse diagnóstico nos dará um panorama real do nível de aprendizagem dos nossos alunos. Com base nesses dados, poderemos aprimorar o ensino e oferecer suporte adequado”, destacou o secretário de Educação, Josué Gulli.

A iniciativa conta com a participação de gestores escolares e coordenadores pedagógicos, que receberão formação específica para interpretar os dados e traçar estratégias personalizadas para cada unidade de ensino.

“Queremos garantir que todas as crianças tenham acesso a um ensino de qualidade. Com o CNCA, poderemos desenvolver estratégias mais eficazes para melhorar a aprendizagem”, reforçou a prefeita Flavia Pascoal.

Os resultados das avaliações servem de apoio no monitoramento do processo de alfabetização dos alunos e no aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula.

Os professores do 1º ao 5º ano poderão acompanhar o desempenho dos estudantes por meio do site do programa, permitindo um monitoramento contínuo para aprimorar o ensino na rede municipal.

Em 2025, serão realizados três ciclos avaliativos, conforme o calendário-referência:

Ciclo I: de 07 a 11 de abril

Ciclo II: de 2 a 30 de junho (final de semestre)

Objetivos do CNCA

Garantir o direito à alfabetização

Recuperar aprendizagens de crianças do 3º ao 5º ano

Apoiar a formação de profissionais da educação

Metodologia de avaliação

Avaliações periódicas de leitura, língua portuguesa e matemática

Coleta de dados por meio de pesquisa

Análise dos resultados

Resultados das avaliações