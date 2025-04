Trabalha Rio percorrerá oito bairros na próxima semana  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha Rio faz novas ações na cidade nesta semana – Roberto Moreyra/SMTE

A van do Trabalha Rio vai percorrer oito bairros na próxima semana. Na segunda-feira (7/4), das 9h às 14h, a equipe da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará a postos na Praça do Jornal do Comércio, na Saúde, para fazer o cadastramento e encaminhamento de pessoas em busca de vaga de emprego para empresas parceiras. Lá, na ação “Van nas Praças’’, serão oferecidos vários serviços da Prefeitura do Rio.

Na terça-feira (8/4), no mesmo horário, a SMTE se une à mais uma força-tarefa liderada pela Secretaria Municipal de Coordenação Governamental. Desta vez, na Rua Comandante Gracindo de Sá, 47, no Jacarezinho. E, na quarta-feira (9/4), o “Van nas Praças’’ estará na Praça São Lucas, na Vila Cruzeiro, na Penha.

– De forma integrada, a Prefeitura do Rio vem levando vários serviços para a população. A ideia é irmos a diferentes comunidades e bairros para atender a todos que não podem se deslocar pela cidade – afirmou o professor Charbel Zaib, subsecretário municipal de Trabalho e Qualificação.

Na quinta-feira (10/4), o Trabalha Rio estará em dois pontos da cidade: na Rua Caminho do Pontes, 101, no Metral, na Vila Kennedy, e na Cozinha Comunitária Bicuda no Prato, na Estrada Pedro Borges de Freitas, 120, em Irajá. Na sexta-feira (11/4), o programa vai estar na Praça Padre Júlio Grotén, na Cidade de Deus, das 9h às 14h. E também, no mesmo horário, na Cozinha Comunitária Maria Rita, na Rua Hermínio Aurélio Sampaio, 56, em Antares, Santa Cruz.

O Trabalha Rio encerra a semana, no sábado (12/4), na Avenida João XXIII. No programa Favela Dignidade, liderado pela Secretaria Especial de Ação Comunitária, também serão levados vários serviços da Prefeitura do Rio. Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento.

Quem não puder ir às ações itinerantes pode se inscrever no banco de oportunidades da SMTE. Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.