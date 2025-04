Sorocaba terá programação especial para celebrar 58ª Semana do Tropeiro – Agência de Notícias

Foto: Eduardo Santinon (Secom/Sorocaba)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, durante o mês de maio, uma programação especial para celebrar a 58ª Semana do Tropeiro. Além de oficinas gratuitas com a temática tropeira e exposições nas Bibliotecas Municipais, na Câmara Municipal e no Pátio Cianê Shopping, a população poderá prestigiar o tradicional Desfile dos Tropeiros no dia 1º de junho, às 9h.

O objetivo da programação especial é aproximar a população da cultura tropeira, mantendo viva a memória a respeito da participação de Sorocaba no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo, que influenciou várias regiões do país, incluindo o Estado de São Paulo. “Nossa cidade desempenhou um papel importantíssimo na formação da cultura tropeira. Para valorizar e destacar a esse recorte histórico de Sorocaba, seguimos na realização de atividades que propagam esses feitos e enalteçam o tropeirismo”, destaca o secretário da Secult, Luiz Antônio Zamuner.

O Desfile dos Tropeiros contará com a participação de uma comitiva, formada por integrantes de diferentes cidades paulistas, integrando a 12ª Tropeada Itararé-Sorocaba. Partindo de Itararé, no dia 23 de maio, o grupo percorrerá 237 quilômetros de estrada, passando pelos municípios de Itaberá, Itapeva, Taquarivai, Buri, Itapetininga, Alambari, Capela do Alto, Iperó e Araçoiaba da Serra, que constituíram a Rota Sul do Caminho das Tropas, e chegará na cidade no dia 31 de maio, aproximadamente às 15h30, na Estrada Vicinal José Ribeiro Leite, rumo ao Clube União Recreativo Campestre, com uma breve parada no Largo do Divino para a tradicional Benção Tropeira.

Já no dia 1º de junho, às 9h, os cavaleiros e muladeiros sairão do Clube União Recreativo Campestre e percorrerão um trajeto pelas vias de Sorocaba, até chegar à Avenida São Paulo, em frente ao Monumento ao Tropeiro para a tradicional benção. A seguir, o grupo prosseguirá até o Paço Municipal, no Alto da Boa Vista, por volta das 12h, onde haverá a recepção como apresentação da Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco”, praça de alimentação e outras atrações culturais.

A sessão solene em homenagem ao tropeiro foi agendada para o dia 30 de maio, às 19h, na Câmara Municipal de Sorocaba, localizada no Alto da Boa Vista, e será conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador Luís Santos.

Exposições e oficinas

As Bibliotecas Municipais de Sorocaba realizarão exposições e oficinas temáticas tanto para o público infantil, quanto para os adultos. Na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, as atrações começam no dia 26 de maio, às 14h, com uma oficina de arte utilizando material reciclável para confecção de mulinhas. No dia 28, às 14h, os adultos poderão participar da oficina culinária de feijão tropeiro e, no dia 29, no mesmo horário, as crianças terão a oportunidade de aprender uma receita de broa de milho.

Já na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, os interessados poderão aprender a confeccionar chapéu durante uma oficina que acontecerá no dia 27 de maio, às 14h. A programação do espaço contará, ainda, com uma sessão cinema no dia 30, também às 14h, com o filme “Spirit: O Corcel Indomável” (2002). Todas as atividades necessitam de inscrições prévias e devem ser feitas pelo e-mail: [email protected], informando nome, idade e nome da atividade.

Além das oficinas, as Bibliotecas Municipais receberão a Exposição Tropeira, aberta ao público geral. Ainda, em comemoração a data, a Câmara Municipal disponibilizará a exposição Homenagem ao Tropeiro. As datas serão divulgadas em breve.