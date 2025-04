Sorocaba conquista Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo – Agência de Notícias

Sorocaba conquistou, na manhã desta sexta-feira (4), durante o Arnold Brasil 2025, o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo, no Expo Center Norte, na capital paulista. O evento contou com a presença do secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) de Sorocaba, Vitor Hugo Tavares, que recebeu troféu e certificado das mãos do secretário-executivo da Associação dos Secretários de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo (Asemesp), Professor Mauzler Paulinetti.

Iniciativa da Asemesp, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes, e realização da Savaget Group, o Prêmio Cidade Esportiva reconhece as cidades que se destacaram em 2023/2024 por políticas públicas voltadas para idosos, pessoas com deficiência, mulheres, programas de formação de base, apoio ao esporte de alto rendimento, enfim, pelo fomento à acessibilidade do cidadão em inúmeras atividades esportivas.

“Sorocaba foi uma das 24 cidades paulistas que se destacaram pela massificação do Esporte, por meio de inúmeras políticas públicas, e foi premiada. Somos referência no Esporte e fomos reconhecidos pela Asemesp. Parabéns a todos os envolvidos”, comemora o secretário Vitor Hugo Tavares.

A premiação avaliou diferentes critérios, como o investimento em infraestrutura e instalações esportivas, o apoio ao esporte escolar e universitário, a promoção de eventos esportivos locais e regionais e a inovação e criatividade nas políticas e programas esportivos.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sequav, tem investido, nos últimos anos, em ações, projetos, programas, obras de infraestrutura em equipamentos esportivos, além de promover o incentivo ao esporte, colocando, inclusive, o nome da cidade em evidência em grandes competições regionais, estaduais e nacionais. A ação ocorre desde formação de base, esporte de alto rendimento, além de atividades voltadas a todos os públicos em diferentes modalidades.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida está localizada na Rua Souza Pereira, 448, no Centro de Sorocaba. Mais informações sobre as políticas públicas voltadas ao Esporte podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected].